Vandoorne: "Estoy deseando tener una nueva oportunidad"

Stoffel Vandoorne no cuenta con su asiento en McLaren para la próxima temporada. El piloto belga no tiene sitio en ningún equipo a día de hoy. A pesar de ello, le agradece a los de Woking que hayan confiado en él a lo largo de su carrera: "McLaren estuvo ahí desde muy pronto en mi carrera y de alguna manera han formado parte de ella. Me han ayudado en GP2 y en Japón, y luego me dieron la posibilidad de competir en Fórmula 1. Así que siempre estaré agradecido por las oportunidades que he tenido".

Vandoorne ha asegurado que siente apoyo hacia él dentro de la Fórmula 1: "Siento mucho apoyo de personas muy relevantes del paddock de la Fórmula 1, digamos gente que se da cuenta de la situación que ha habido en McLaren". Y es que el belga ha vivido una época negra de la escudería de Woking. Llegó en el segundo año de Honda como motorista y el rendimiento del equipo ha sido malo. Lando Norris ocupará su lugar en 2019.

Stoffel Vandoorne confía en repetir los pasos de Kevin Magnussen. El danés estuvo un año en McLaren en 2014 y desde ese momento su carrera ha ido en ascenso aunque en el 2015 fue piloto probador. Primero, fichó por Renault y actualmente ocupa un sitio en Haas, uno de los mejores equipos de la zona media de la parrilla. "Pregúntale a Kevin. Él estuvo en una situación similar y creo que realmente se benefició de tener una nueva oportunidad. Estoy deseando tener una nueva oportunidad y ver qué depara el futuro", ha expresado.

Por el momento, Vandoorne está estudiando opciones fuera de la categoría reina del automovilismo. Ha estado en contacto con el equipo Dale Coyne Racing para competir en la Indy Car. Así lo confirmaba Coyne: "Hemos hablado con él, aunque no sé como terminará esto".