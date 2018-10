Previa Alfa Romeo Sauber en el GP de Rusia 2018: el reto de llevar los dos coches a los puntos

En el Gran Premio de Singapur, Charles Leclerc consiguió ser noveno y puntuar, pero su compañero de equipo, Marcus Ericsson, se quedó a las puertas de entrar en la zona de puntos, tras una estrategia de ultrablandos a hiperblandos.

El piloto monegasco y el que tendrá un asiento la próxima temporada en Ferrari aseguró que la carrera estuvo cerca de ser perfecta, ya que los tiempos y el balance del coche estuvieron bien desde el principio hasta el final de la carrera. Además, el fin de semana mejoró a medida que avanzaron los días, ya que el ritmo del Sauber no era demasiado bueno el viernes. "Fuimos capaces de remontar hacia la zona media con la estrategia y regresar a los puntos", explicó el piloto. Marcus Ericsson también opina que el ritmo del coche fue bueno y no cometieron errores, aunque asegura que es frustrante terminar en la undécima posición y no sumar ningún punto. "Tuvimos un rendimiento sólido, pero no pudimos luchar por la décima posición después de las paradas de los líderes. Sin embargo, hicimos un buen trabajo como equipo", terminó diciendo.

Fréderic Vasseur, jefe del equipo, también se mostró satisfecho con el resultado de sus pilotos tras un fin de semana que se presentaba complicado. También quiso destacar la estrategia del equipo, así como el rendimiento del monoplaza en una carrera exigente.

Charles Leclerc

Charles Leclerc ocupa la decimoquinta posición en el Mundial de pilotos y suma 15 puntos en su casillero personal. Además, llega con ganas de rodar por primera vez en Sochi, un circuito totalmente nuevo para él, aunque ha estado trabajando con el simulador y asegura estar bastante familiarizado con la superficie.

"Las curvas de este circuito son todas bastante consistentes y similares. Para mí, se trata de adquirir ritmo y de estar a velocidad lo más pronto posible", explicó el piloto que tratará de conseguir un buen resultado este fin de semana para seguir escalando posiciones en el Mundial y acercarse a Grosjean, el piloto que tiene justo por delante en la clasificación general.

Charles Leclerc | Foto: Getty Images

Marcus Ericsson

Marcus Ericsson es el décimo octavo clasificado en el Mundial de pilotos, empatado a puntos con Lance Stroll. El piloto sueco tiene ganas de volver a subirse al monoplaza en Sochi, un trazado que considera difícil y con poco agarre, por lo que es supone un desafío que el coche y los neumáticos funcionen a la perfección. "En términos de pilotaje, la parte más compleja del circuito es el último sector, que es bastante técnica", comentó.

También quiso destacar la necesidad de tener unos reglajes y un buen equilibrio para lograr un buen tiempo. "Tras un fin de semana sólido, será interesante ver lo que podemos hacer en el próximo Gran Premio. Tengo ganas de volver al coche", concluyó.

Marcus Ericsson | Foto: Getty Images

El equipo tratará de estar al máximo nivel en un circuito complicado, que se caracteriza por tramos de alta velocidad y otros más técnicos, donde se requiere una alta carga aerodinámica. La inexperiencia de Leclerc en Sochi hará que tarde más en acostumbrarse a pilotar el monoplaza, mientras que Ericsson considera que se trata de uno de los trazados más difíciles. Por ello, tienen un nuevo reto por delante: situar a los dos monoplazas en el Top 10.