Previa McLaren en el GP de Rusia 2018: luchar por estar en zona de puntos

McLaren llega al Gran Premio de Rusia después de tener en Singapur su mejor fin de semana de esta segunda parte de la temporada. Sorprendentemente, son sextos en el mundial de constructores con 58 puntos y Racing Point Force India, que es séptimo, tiene 32. El quinto equipo está muy lejano para los de Woking pero su meta es intentar conservar su sexta posición a ser posible hasta final de temporada. El objetivo de McLaren de cara a este fin de semana será estar cerca de la Q3 y conseguir algún punto con alguno de sus pilotos.

Fernando Alonso

El piloto español aterriza en Rusia con un muy buen sabor de boca tras su séptima posición en el Gran Premio de Singapur. Alonso es octavo en el mundial de pilotos con 50 puntos, uno más que Kevin Magnussen. Su objetivo será intentar conseguir algún punto que le posibilite acabar la temporada en el top diez en el campeonato. En declaraciones recogidas por la web de la Fórmula 1, el asturiano ha explicado qué es lo que más le gusta de Sochi y cuáles son sus objetivos: “Parece como que hace mucho tiempo desde que corrimos en Rusia por última vez en tanto que la carrera fue mucho más pronto en el calendario del año pasado. Parece más largo para mí porque que no hice la salida debido a problemas de fiabilidad, así que estoy esperando correr finalmente en Sochi de nuevo. El fin de semana pasado fue definitivamente un estímulo para todos. Habíamos tenido al menos un abandono en las últimas carreras así que cruzar la línea de meta con ambos coches fue positivo y algo que necesitábamos para seguir trabajando en cada carrera. Fue genial conseguir puntos también, y el objetivo es siempre seguir sumando en todas las oportunidades posibles. Sabemos que algunas de las siguientes carreras no serán tan favorables para nosotros como Singapur y habrá circuitos que no se adaptarán mucho a nuestro coche. Con todas las carreras estamos empujando fuerte, aprendiendo mucho e intentando maximizar lo que tenemos. Sochi es un circuito divertido con un diseño muy interesante y único con curvas de 90 grados, así que veamos cómo funciona nuestro coche allí”.

Fernando Alonso | Fuente: Getty Images

Stoffel Vandoorne

El piloto belga llega a Rusia tras lograr una duocécima posición en Singapur. No pudo conseguir ningún punto pero estuvo cerca. Vandoorne es décimo sexto en el mundial de pilotos con 8 puntos. El décimo quinto, que es Charles Leclerc, es inalcanzable por el momento porque cuenta con 15. El objetivo de Vandoorne será estar en Q2 el sábado y cerca de la zona de puntos el domingo. En declaraciones recogidas por la web de la Fórmula 1, ha expresado que espera que el equipo tenga un buen fin de semana aunque cree que no será tan bueno como el de Singapur: “Tras la última carrera, espero que podamos continuar progresando en Rusia y seguir adelante. Aunque tuve una clasificación decepcionante en Singapur, una vez más mostramos que el ritmo de nuestro coche es más fuerte así que es importante que en mi lado pueda conseguir el mejor resultado posible el sábado para darnos la mejor oportunidad el domingo. Me sentí muy cómodo en el coche, teníamos ritmo y sentí como si pudiéramos seguir empujando. La estrategia y el desgaste de neumáticos fue muy importante durante la carrera una vez más y especialmente conseguir una buena lectura de la duración de los neumáticos hiperblandos desde el viernes en adelante. Este circuito no será exactamente igual que Singapur para nosotros en términos de rendimiento en tanto que el diseño es muy diferente y tiene una configuración desafiante. Pero estoy enfocado en cada fin de semana, carrera a carrera. Ojalá podamos tener un viernes tranquilo y empecemos el fin de semana fuertes de forma que podamos dar el máximo en cada sesión”.

Stoffel Vandoorne | Fuente: Getty Images

Expectativas

Quitando Singapur, el rendimiento de McLaren en las últimas carreras no ha sido para nada bueno. Los de Woking esperan seguir en el buen camino aunque Sochi no se adapta a su monoplaza tan bien como Marina Bay. El equipo espera poder conseguir algún punto que le mantenga sexto en el mundial de constructores. Con el 2019 resuelto en cuanto a la alineación de pilotos, se centrarán en seguir mejorando el coche de forma que funcione mejor en los trazados que peor le vienen.