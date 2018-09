Alcoba y Fernández, en el Gran Premio de Aragón

Jeremy Alcoba hacía en Alcañiz su segunda aparición como wildcar en un Gran Premio del Mundial, en Jerez participó por primera vez en un GP y también lo hará, por tercera vez, en la última cita del Mundial de MotoGP, en Valencia.

El fin de semana del piloto del Junior Team Estrella Galicia 0,0 fue progresiva, comenzó el viernes siendo el último piloto en los primeros libres, resultado que mejoró en la segunda tanda, finalizando 23º del total de 29 pilotos que estaban en pista. El sábado logró su mejor crono, terminando 20º en los terceros libres del fin de semana. En carrera rondó el mismo resultado y cruzó línea de meta 23º.

En el Mundialito Alcoba se sitúa tercero, con 83 puntos en la general, suma cuatro podios pero la victoria aún se le resiste a falta de cinco carreras para que finalice el Campeonato.

Jeremy con el dorsal 52 en Valencia. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

Por su parte Raúl Fernández sumaba siete apariciones en el Mundial de Moto3, la primera fue en 2016 en el Circuito de Valencia, también compitió en trazados extranjeros como Assen y Sachsenring. En Aragón destacó por su tiempo durante los terceros entrenamientos libres, siendo el 9º mejor de la jornada aunque en la clasificación se tuvo que conformar con la 19ª posición de parrilla. Finalmente el piloto del Ángel Nieto Team concluyó el domingo 17º, un resultado que pese a no ser el esperado para el madrileño le da más empuje para su próxima carrera del Mundial Junior. “El gran premio de Aragón no ha terminado con el resultado esperado, no hemos encontrado buenas sensaciones en el tren delantero y no estoy contento con la posición. La distancia ha sido demasiado grande con los primeros, esperaba estar más cerca de ellos, aunque es cierto que llevaba dos meses sin subirme a esta moto.”

Fernández irá a la próxima cita del Mundialito como líder. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

“Podemos dar más de nosotros y la semana que viene, en la carrera del FIM CEV en Jerez, lo demostraremos”. Fernández es el vigente líder del Mundialito con un total de 124 puntos en su haber.