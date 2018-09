El semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Rusia.

Victoria para Lewis Hamilton en el Gran Premio de Rusia. Quinta victoria en seis carreras para el piloto inglés que ya cuenta con una distancia de 50 puntos sobre Vettel que acabó tercero hoy. Bottas finalizó en segundo lugar y logró el tercer doblete de la temporada para el equipo Mercedes. Las flechas plateadas volvieron a ser protagonistas por las órdenes de equipo que facilitaron la victoria del cuatro veces campeón del mundo.

Semáforo verde

Valtteri Bottas: El finés ha demostrado que es el mejor escudero que puede haber en la Fórmula uno en la actualidad. Bottas se hizo con la pole y tuvo el control de la carrera en todo momento hasta que en la vuelta 33 el equipo le pidió que dejase pasar a Hamilton por el campeonato. Valtteri obedeció y finalmente acabó en segundo lugar la carrera, logrando el tercer doblete de la temporada para el equipo que ya comienza a acariciar el Mundial de constructores. Además, el finés ayudó en la salida a su compañero de equipo (que no salió especialmente bien) con un rebufo para que no perdiese la posición con Vettel. Una vez más gran trabajo de Bottas que se merece estar aquí, el finés es un verdadero hombre de equipo, sin duda su renovación con Mercedes hasta 2020 es más que merecida.

Max Verstappen: Gran remontada del piloto holandés que salió penúltimo y finalizó la carrera en quinto lugar. Max en menos de ocho vueltas logró colocarse en quinto lugar tras un inicio de carrera realmente bueno. Antes de su parada el holandés estuvo liderando la carrera durante más de diez vueltas y mantuvo detrás al ganador del Gran Premio, Lewis Hamilton. Verstappen hizo una carrera extraordinaria y fue nombrado merecidamente piloto del día. Red Bull tenía un gran coche este fin de semana, sin duda los austriacos se han arrepentido de haber penalizado en este Gran Premio tras haber cambiado de motor.

Charles Leclerc: Nueva gran carrera del futuro piloto de Ferrari. Leclerc logró ser el mejor del resto tras finalizar la carrera en un gran séptimo lugar. El piloto de Sauber logró uno de los adelantamientos de la carrera tras superar por el exterior de la curva tres a Kevin Magnussen al inicio de la carrera. Tras verse superado por los dos Red Bull, el piloto monegasco cayó al séptimo lugar pero mantuvo un gran ritmo y siguió abriendo distancia con el octavo clasificado. Bravo para Charles que sigue sorprendiendo a los aficionados de la Fórmula uno, seis puntos muy importantes para el equipo Sauber los que logra el monegasco.

Semáforo amarillo

Lewis Hamilton: Victoria número 70 del piloto inglés que ha ganado cinco de las últimas seis carreras. A pesar de haber ganado, la victoria ha sido una de las menos celebradas de la carrera deportiva de Hamilton ya que ha ganado tras una orden de equipo. Lewis superó a su compañero de equipo a mitad de carrera y controló la distancia con él hasta la última vuelta. El piloto inglés no estaba nada contento ya que sabe que no era el mejor piloto del equipo Mercedes sobre la pista. Lo bueno para él fue que logró aumentar la distancia a 50 puntos con Vettel, el quinto título Mundial para Hamilton cada vez está mas cerca.

Daniel Ricciardo: El piloto australiano logró una nueva remontada pero quedó a la sombra de la de su compañero. Ricciardo ganó doce posiciones pero de forma más lenta de la que lo hizo Verstappen. Nueva sexta posición para el australiano que esta vez tuvo problemas con su alerón delantero, el cual tuvieron que cambiar en la parada en boxes. Daniel está siendo claramente superado por su compañero de equipo en sus últimas carreras con el equipo Red Bull. Ricciardo buscará quedar por delante de Verstappen en alguna de estas cinco carreras que quedan para poderse despedir de Red Bull con una sonrisa. Momentos duros los que está pasando el australiano hoy en día.

Sebastian Vettel: Nueva tercera posición del piloto alemán que no se rindió nunca en esta carrera. Vettel volvió a perder una batalla con Hamilton que volvió a perder un cuerpo a cuerpo con su máximo rival. Sebastian comienza a ver muy complicado su quinto campeonato del mundo, el piloto alemán tiene una desventaja de 50 puntos y ya no depende de sí mismo para ganar el título. Ferrari lo va a tener muy complicado en este final de temporada para conseguir volver a estar al frente de la Fórmula uno, los italianos necesitan sí o sí un cero en alguna carrera de Hamilton.

Semáforo rojo

Carlos Sainz: Carrera para el olvido para el piloto madrileño que finalizó el Gran Premio penúltimo y doblado en dos ocasiones. Sainz clasificó en undécimo lugar por delante de su compañero, pero en la carrera fue superado por Hülkenberg muy pronto. Carlos intentó ayudar a su compañero de equipo pero no pudo hacer mucho. Finalmente, Sainz tuvo muchos problemas con su coche y afirmó que el coche era inconducible al acabar la carrera. Nuevo Gran Premio malo del equipo Renault que no está dando con la tecla en esta segunda mitad de temporada.

Toro Rosso: Carrera y fin de semana para el olvido para el equipo italiano. Sus dos pilotos penalizaron ya que Honda decidió cambiar de motor en este Gran Premio y se vieron tanto Gasly como Hartley obligados a salir desde el fondo de la parrilla. El piloto francés y el neozelandés rodaron en las últimas posiciones durante el principio de la carrera antes de retirarse con los dos coches en la séptima vuelta. Uno de los peores fines de semana de la temporada para el equipo Toro Rosso que podría perder el octavo puesto en el Mundial de constructores con el equipo Sauber en este final de temporada.

Sergey Sirotkin: Era la primera carrera del ruso delante de su afición como piloto de Fórmula uno y su fin de semana no ha podido ser peor. A pesar de que Sirotkin cuente con el peor coche su carrera no ha sido en absoluto buena ya que los McLaren y su compañero le han ganado la partida en la carrera con facilidad. El piloto local no pudo pasar la Q1 y encima trompeó en su última vuelta de clasificación. Durante la carrera se vio superado por su compañero de equipo y acabó el Gran Premio en último lugar y doblado hasta en dos ocasiones.