Jorge Lorenzo: "Márquez fue irresponsable e imprudente en Aragón, no puedo ser hipócrita"

Hace dos semanas, Jorge Lorenzo responsabilizó a Marc Márquez de su caída en la primera curva de Motorland, un incidente que le ha dejado desde entonces con una lesión en su pie derecho con la fractura de varios dedos. A pesar de no estar totalmente recuperado, el mallorquín ha viajado hasta Tailandia para pasar las pruebas médicas y poder probar este viernes en los primeros entrenamientos.

“Me encantaría correr, por eso he venido. He hecho todo lo posible para acelerar la recuperación, tanto con hielo como con varias máquinas. Probé en la clínica la bota más usada que tengo y también una nueva que me ha traído Alpinestars -su suministrador de material-", comentó en rueda de prensa.

Lorenzo intentará correr en Tailandia / Foto: Lucas ADSC

"El problema principal será al apoyar el pie, los dedos, sobre las estriberas en las curvas de derechas. Los hay que apoyan todo el pie; yo solo la parte delantera. En la prueba he caminado, me he levantado un poco y me han tocado un poco”, explicó el de Ducati, haciendo especial mención a la inflamación que todavía tiene y con la esperanza de aguantar el dolor sobre la moto.

Al día siguiente del incidente en pista, su compañero de equipo la próxima temporada en Honda, Marc Márquez, le llamó para interesarse por su estado físico, firmando la paces en unos amables comentarios en las redes sociales. Sin embargo, de vuelta al paddock, el mallorquín apuntó que el de Cervera seguía siendo el único responsable de los sucedido en Aragón

“Marc me llamó al día siguiente. Me sorprendió y se interesó por mi estado. Es una cosa que le agradezco, pero eso no cambia nada. No puedo ser hipócrita, pienso igual, que eso se podía haber evitado y que Marc fue irresponsable e imprudente. Por eso no estoy bien aquí y no pude correr en Aragón. Él lo sabe y estoy pagando por ello. Espero que en el futuro otros pilotos paguen menos que yo por acciones así”, comentó el piloto de Ducati, fiel a sus opiniones de hace diez días.

Lorenzo y Márquez luchan por la victoria en Montmeló / Foto: Noelia Déniz - VAVEL

“Era incompatible hacer aquella curva como la hizo y mantenerse dentro. Usé el freno trasero antes de salir despedido, así que no es verdad que la caída fue porque abrí el gas”, zanjó el mallorquín.