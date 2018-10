Jorge Lorenzo: “Ha sido un fallo técnico de la moto”

El de Ducati que la semana pasada se iba al suelo cuando luchaba por la victoria comenzaba el Gran Premio de Tailandia de una pésima forma. El balear voló por los aires en la curva 3 a 15 minutos del final de la sesión, quedando la moto destrozada y teniendo que ser evacuando en camilla.

Lorenzo ofreció una rueda de prensa tras regresar del hospital. “Dentro de la brutalidad de la caída, he tenido suerte de no hacerme nuevas fracturas. Pero es cierto que la muñeca izquierda me duele mucho porque la contusión es muy fuerte. Me asusté mucho”, reconoció.

“Ha sido un fallo técnico de la moto, pero no puedo dar más detalles. No fue mi culpa, no frené más ni incliné más. Estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada mal, que fue algo técnico. No creo que ese problema se pueda repetir, sobre todo si se cambian algunas cosas de la moto”, desveló confirmando lo que se pudo escuchar en el vídeo de la caída, donde la impresión es que el motor de la Ducati se paró de golpe.

“Si era difícil al llegar aquí, aún lo es más ahora. Pero no me quiero precipitar antes de tomar la decisión, veremos mañana por la mañana. Los doctores me han dado el 'ok' para correr, aunque las posibilidades de que me suba a la moto mañana no son muy altas”, concluyó.