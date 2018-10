Fernando Alonso: "Mañana tendremos una carrera difícil"

Fernando Alonso no pudo pasar de la Q1 en este Gran Premio de Japón, el piloto asturiano se quedó en decimoctavo lugar (una vez más por delante de su compañero) en una nueva sesión de clasificación para el olvido del equipo McLaren. Los británicos están yendo de más a menos en este tramo final de temporada tras un buen inicio que al menos dará color a otra floja temporada en Woking.

La clasificación y el fin de semana en general está yendo mal para el equipo McLaren: "En circuitos así con mucha necesidad de potencia y con mucha eficiencia aerodinámica como es este de Suzuka, sabemos que no nos vamos a sentir bien y que no son lo mejor para nosotros. Yo creo que aunque hubiésemos probado el superblando un poco más no nos hubiésemos movido mucho de esta posición."

Alonso no se ha mostrado muy positivo de cara a mañana: "Las carreras siempre son cambiantes, por desgracia no tenemos riesgo de lluvia, mañana hay sol completamente, será una carrera difícil pero bueno es lo que hay y no solo aquí, también en Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi, faltan cuatro Grandes Premios."

El piloto español ha dicho que está muy centrado en su participación la semana de que viene en el campeonato del mundo de resistencia: "En un campeonato del mundo estoy ayudado a un equipo a acabar sextos en el Mundial de constructores que tenemos una lucha con Force India y Sauber que nos están cogiendo. En otro estoy luchando por ser campeón del mundo, no hay ninguna duda de cual es mi principal objetivo."

El asturiano confía en una carrera rara para poder salir de Japón con puntos: "La pista creo que está bien, lo único el viento, creo que hoy teníamos un viento más fuerte, sobre todo de cara en las rectas y por detrás en las curvas. Además, el viento aparecía sobre todo en el primer sector y eso nunca ayuda a que esté la pista rápida pero bueno es así para todos. Mañana a ver si tenemos una carrera un poco rara, unas circunstancias que nos ayuden a recuperar por que por ritmo de carrera no creo que estemos muy arriba."