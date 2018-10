Carlos Sainz: "En un circuito como este no somos un equipo competitivo"

Carlos Sainz no pudo pasar de la Q2 en este Gran Premio de Japón, el madrileño se tuvo que conformar con el decimotercer lugar. Aun así, logró clasificar por delante de su compañero de equipo Hülkenberg por octava vez esta temporada. Sainz buscará mañana acabar la carrera en zona de puntos pero no será algo nada sencillo para ellos ya que están teniendo muchos problemas durante este fin de semana.

La clasificación no ha sido la mejor para Sainz y para el equipo Renault: "Primero de todo, estamos sufriendo, sabemos que en un circuito como este no somos equipo competitivo para Q3. Los libres tres nos dieron una pequeña esperanza que en el inicio de la Q1 practicamente perdimos. Cuando llega la clasificación los otros equipos ponen el mapa motor y ahí volvemos a ir para abajo. Aun así, creo que se podía haber hecho las cosas algo mejor hoy.

La lluvia arruinó el final de la Q2 al piloto español: "No estamos tan mal como para estar el trece pero tampoco tan bien para estar entre los diez primeros. Hemos hecho la vuelta de la Q2 con una rueda usada, por eso no he mejorado mi vuelta de la Q1. Finalmente, con un poco de lluvia al final de la sesión nos hemos quedado completamente sin opciones de mejorar.

"La lluvia quizá nos ha pillado un poco desprevenidos a todos, no solamente a mi equipo. El problema es que hemos hecho la primera vuelta con rueda usada y no sabemos realmente hasta donde podríamos haber llegado" declaró el piloto madrileño.

A pesar de haber mejorado en los libres, la mejora no ha sido suficiente para lograr un buen resultado: "Hoy en los libres tres he ido en una dirección de set up que parecía la óptima y luego hemos acabado los dos coches en esa misma dirección. Estoy contento de seguir liderando al equipo y seguir intentando llevar al equipo a una dirección que ha ido bien en los libres tres y luego los dos coches hemos ido un poco mejor en la clasificación pero a los dos nos falta mucho ritmo desgraciadamente."

Carlos tiene pocas esperanzas de cara a mañana: "Mañana va a tocar pelear muy duro para entrar en zona de puntos, hay que ser honestos, ahora mismo con una carrera normal no vamos a terminar en los puntos a no ser que hagamos una gran salida y pasen cosas delante. En estos días es cuando hay que intentar sacar un extra para conseguir puntos."