Lewis Hamilton: "Nunca pensé que llegaría a las 80 poles"

Lewis Hamilton logró una nueva pole más en el Gran Premio de Japón, la número 80 de su carrera deportiva. El cuatro veces campeón del mundo sigue demostrando que es el mejor piloto de todos los tiempos a una vuelta. Lewis sale mañana en la mejor posición posible mientras que su máximo rival en el campeonato del mundo (Vettel) lo hará desde la novena posición.

Hamilton se mostró muy feliz por el resultado logrado: "El equipo ha hecho un gran trabajo, la decisión de la Q3 ha sido probablemente la más complicada, no sabíamos exactamente que hacer pero el equipo ha dado en el clavo. Esta clasificación ha sido un poco anticlimática ya que no hemos podido dar una última vuelta. Esta es mi pole número 80 y no podía haberla logrado sin el equipo, hemos trabajo muy duro en este coche."

"Hemos mejorado mucho este coche en todas las áreas, nosotros mismos (como funcionamos, las cosas que hacemos, la comunicación) hemos mejorado también. Es un honor correr para este equipo y por el equipo, estoy muy agradecido así que muchas gracias a todos los que están en la fábrica, estoy muy orgulloso en este viaje, nunca pensé que podía haber llegado a 80 poles" declaró el cuatro veces campeón del mundo, muy agradecido como siempre a todos los integrantes de su equipo.

El inglés ha alabado al equipo tras dar con la tecla en la estrategia: "Es muy difícil tomar la decisión adecuada pero es una de las diferencias que en nuestro equipo hemos podido tomarlas y en Ferrari no lo han hecho. Todos los equipos tienen grandes trabajadores pero bajo presión hay que rendir también y nosotros lo hemos hecho, por algo somos el mejor equipo del mundo."