Maurizio Arrivabene: "Lo que ha pasado hoy es inaceptable"

Nuevo error grave de Ferrari en la estrategia que enfadó mucho a su jefe de equipo, Maurizio Arrivabene. Los ingenieros del equipo decidieron salir a pista con intermedios mientras que el resto lo hizo con neumáticos de seco. Los dos pilotos (Vettel y Raikkonen) tuvieron que entrar a cambiar ruedas y eso les perjudicó ya que la lluvia llegó al final de la sesión. Vettel fue el principal perjudicado ya que no pudo dar una buena vuelta y acabó noveno. Kimi salvó un poco los muebles al finalizar en cuarto lugar.

El jefe de equipo de Ferrari se mostró muy cabreado tras el grave error cometido: "No creo que la pole estuviera a nuestro alcance, pero lo que pasó hoy es inaceptable. Estoy muy enfadado. No es la primera vez que han ocurrido estos errores. No quiero señalar a nadie en particular, pero estoy muy decepcionado. Al contrario que en otras ocasiones, era sencillo entender lo que estaba pasando en la pista porque todo nuestros rivales salieron de boxes con neumáticos de seco"

"A veces es más útil alejarse de los ordenadores y echar un vistazo a la pista, usando el sentido común. Es cierto que somos un equipo joven y que probablemente nos falte algún veterano, una persona con experiencia que pueda leer las situaciones correctamente y rápido" declaró el veterano líder del equipo rojo.

Este no ha sido el primer error estratégico grave de Ferrari esta temporada. Arrivabene además dejó caer que podría haber algún cambio en la organización del equipo rojo durante este invierno con el objetivo de corregir estos errores y que no se vuelvan a repetir. Ferrari y Sebastian Vettel comienzan a ver muy negro, cada vez más negro, ser campeones del mundo.