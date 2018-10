Baldassari hace historia en Tailandia

Baldassari ha hecho historia este fin de semana en el circuito de Buriram siendo el primer piloto de Moto2 en conseguir la pole en el trazado tailandés. Desde que renovar con el equipo de Pons, el italiano ha marcado una linea ascendente que le permitía hacerse con la pole este fin de semana.

Junto a su compañero de equipo, ambos realizaron labor de equipo al inicio de la clasificación y el de San Severino Marche se benefició de la rueda del español para hacer el mejor tiempo. "Estamos muy apretados aquí. Me lo esperaba porque no es un circuito muy difícil. La última parte no es fácil, es ahí donde se hace la diferencia. Seguro que será una carrera apretada, pero lo importante es salir desde la pole. Hemos hecho una buena estrategia en el equipo con Augusto, que está creciendo mucho", dijo Baldassarri.

Casi todo se jugó en los 10 primeros minutos y enseguida se batió el mejor tiempo del fin de semana hecho por Quartararo en el libre 3. Pasini golpeó primero, pero inmediatamente después Lecuona y Binder le daban réplica.

Cuando faltaban 38 minutos era Baldassarri quien a rueda de Augusto Fernández marcaba el 1:36.374 que ya nadie pudo rebajar. Oliveira, mucho más entonado que en las últimas sesiones de clasificación después del toque que recibió tras Aragón, se metía segundo, instantes antes de que Pasini le superase. Quedaban 37 minutos de entrenamiento y pese a que los pilotos siguieron rodando, nadie pudo de mover de la primera plaza a Baldassarri.

No fue hasta la última parte de la sesión cuando se volvió a ver a algunos pilotos venir en rojo. Pasini no había tirado la toalla, pero a ocho para acabar se fue al suelo cuando venía en tiempo de pole. Tres minutos después Márquez se metía segundo, pero su vuelta era anulada por pisar claramente fuera de los límites de la pista en la última curva. Lo volvería a probar.

Binder trató de repetir la jugada de Aragón, pero esta vez solo le dio para meterse quinto provisionalmente. Cuando quedaban dos minutos para acabar, Marini se aupaba a la segunda posición, sin amenazar a Baldassarri. Con el tiempo ya cumplido, quien sí parecía que lo podía hacer era Márquez, pero finalmente 26 milésimas le dejaron segundo, en medio de ambos italianos.

En la segunda fila se metieron los dos aspirantes al título de Moto2, Oliveira y Bagnaia, quinto y sexto por detrás de Pasini. Binder, Quartararo, Fernández y Schrotter completaron el top 10.

Clasificación de parrilla

1. Lorenzo Baldassarri Kalex 1'36.374

2. Alex Marquez Kalex 1'36.400

3. Luca Marini Kalex 1'36.408

4. Mattia Pasini Kalex 1'36.527

5. Miguel Oliveira KTM 1'36.529

6. Francesco Bagnaia Kalex 1'36.531

7. Brad Binder KTM 1'36.545

8. Fabio Quartararo Speed Up 1'36.589

9. Augusto Fernandez Kalex 1'36.661

10. Marcel Schrötter Kalex 1'36.689

11. Joan Mir Kalex 1'36.744

12. Iker Lecuona KTM 1'36.797

13. Simone Corsi Kalex 1'36.865

14. Dominique Aegerter 1'36.867

15. Sam Lowes KTM 1'36.877