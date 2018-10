Dani Pedrosa: "La condición física será un elemento clave"

Este fin de semana, la regularidad está siendo uno de los puntos fuertes. Los 12 pilotos que se clasificaron directamente para la Q2 acabaron separados por menos de un segundo. Pedrosa, que se había clasificado de forma directa, partirá séptimo tras haberse quedado fuera de la segunda fila por apenas 39 milésimas.

El primer neumático que montó en esa sesión no funcionó como debía y el de Honda se la tuvo que jugar en un solo intento en el que reconoce que cometió algún error. "El primer neumático no ha funcionado y me lo tuve que jugar todo en el segundo", explica Pedrosa. "Me he equivocado en un par de sitios y he perdido unas dos décimas que seguramente me habrían valido para estar en segunda fila. Hoy se han mejorado los tiempos y nos ha costado un poco más".

El catalán dio por bueno un resultado que le permitirá intentar pelear por subir al podio por primera vez en este 2018. "Lo importante es que estamos un poco más cerca. Aún estamos recuperando tiempo con los primeros. La carrera será complicada, el calor es muy elevado y la condición física será un elemento clave", indica.

Pedrosa continúa con dudas sobre la elección del neumático trasero, algo que según todos los pilotos será la clave debido al desgaste por la elevada temperatura. "Aún no está clara la elección de la goma trasera. En el centro de la goma podemos pasarlo mal, por eso casi todo el mundo trabaja con el compuesto más duro. Hemos trabajado con la dura, que es la más segura, pero eso me hace perder agarre en inclinación. Hay que intentar trabajar en eso para aumentar el agarre. La blanda no creemos que vaya a aguantar. Creo que todos lo pasamos mal por la falta de agarre en el centro del neumático", zanja.