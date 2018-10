Lewis Hamilton: "Hoy estoy más contento que nunca"

Lewis Hamilton se llevó su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón. El piloto inglés ya acaricia su quinto título mundial ya que cuenta con 67 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel. Hamilton y Mercedes han sido los dominadores de esta segunda mitad de temporada y el inglés ya tendrá su primera bola de campeonato en la próxima carrera en Austin.

Lewis ha explicado su carrera: "Hemos demostrado que tenemos un gran equipo y esta pista es la mejor del mundo, no se por qué no las hacen ya así. Cada segundo siempre es divertido aquí. He estado gestionando los neumáticos y el ritmo de carrera pero se hace un poco raro ganar así, pero bueno llevo corriendo muchos años y hoy estoy más contento que nunca".

Como ya es habitual, Hamilton agradeció mucho el trabajo de su equipo: "Le he preguntado al equipo sobre el motor y me han dicho que no había problema. Estos chicos que están conmigo en la pista y la gente que está en la fábrica trabajan muy duro para crear esta bestia. Estoy muy orgulloso y agradecido de poder hacer lo que hago. Llevo corriendo mucho tiempo pero lo siento como si fuera una de las primeras victorias".

El inglés está muy cerca de ganar su quinto título mundial: "Voy paso a paso, si tienes un fin de semana positivo tienes que ir a por el siguiente, no sabes como va a ir el coche ni como vas a rendir. Este año como equipo hemos ido perfectamente, Austin además siempre se nos ha dado muy bien estos últimos años y tengo ganas de soltar a la bestia en ese circuito".