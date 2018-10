El semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de Japón

Lewis Hamilton se hizo con su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón tras dominar todas las sesiones del fin de semana. El inglés logró su cuarta victoria de forma consecutiva y ya aventaja en 67 puntos a su máximo rival en la lucha por ser campeón del mundo, Sebastian Vettel. Este Gran Premio en Suzuka estuvo marcado por el dominio de Hamilton pero también se vio a muchos pilotos destacar, unos para bien y otros para mal.

Semáforo verde

Lewis Hamilton: Nueva victoria para el inglés que sin duda es el principal beneficiado de este fin de semana. Hamilton dominó todas las sesiones del fin de semana y ganó este Gran Premio liderando la carrera de principio a fin. Cuarta victoria consecutiva y sexta en siete carreras para él que ya aventaja en 67 puntos a Sebastian Vettel. Nadie pudo plantar cara a Lewis que logró su segunda victoria consecutiva en Suzuka y al que tan solo se le escapó la vuelta rápida ya que Vettel se la quitó en la penúltima vuelta. Al igual que en Singapur, golpe de autoridad de Hamilton que ya acaricia su quinto campeonato del mundo. Segunda mitad de temporada impresionante del piloto inglés que está demostrando que ahora mismo es él quién manda en la Fórmula uno. La dupla Mercedes-Hamilton está muy cerca de lograr su cuarto título en seis temporadas.

Daniel Ricciardo: El piloto australiano ha realizado una gran carrera en la que ha ganado once posiciones. En la clasificación Ricciardo tuvo un problema de motor y por culpa de ello se vio obligado a salir en decimoquinto lugar. Cuando el coche no le deja tirado, Daniel demuestra que tiene un gran ritmo y que es un gran piloto y hoy ha sido el caso. El australiano ha sido capaz de ganarles la posición a los dos Ferrari y ha sido más rápido que su compañero de equipo hasta que estos le hicieron frenar. Red Bull no quiso que se repitiera lo de Bakú y por ello Ricciardo tuvo que mantener la distancia con Verstappen a pesar de ser más rápido que él. Daniel finalizó cuarto la carrera pero esta vez sí que fue el Red Bull más rápido sobre la pista. Gran carrera que le permitirá recuperar algo de confianza al bueno de Ricciardo.

Sérgio Pérez: El piloto mexicano fue el mejor del resto en el Gran Premio de Japón. Pérez tuvo mala suerte en la clasificación ya que fue incapaz de completar una buena vuelta por culpa de la lluvia y se vio obligado a salir en noveno lugar. Sérgio logró ganar dos posiciones, a los Toro Rosso en la salida y a Grosjean en el tramo final de la carrera (también perdió una con Ricciardo al quién no pudo detener). Gracias a este gran resultado el mexicano logra colocarse séptimo en el mundial de pilotos y viendo el gran nivel de su coche en esta segunda mitad de temporada, es el principal favorito a ser el mejor de los mortales en este 2018.

Semáforo amarillo

Max Verstappen: El piloto holandés volvió a meter la pata y lo hizo por partida doble en las primeras ocho vueltas. En la primera se pasó de frenada en la penúltima curva y cuando volvió a pista se tocó con Raikkonen y le provocó unos daños que le lastaron al finés durante toda la carrera. Siete vueltas después Vettel fue la víctima, el alemán trató de adelantarle pero el holandés no le dejó suficiente espacio. Los dos se tocaron y Vettel trompeó y cayó a la última posición. A pesar de ser sancionado por ello con cinco segundos finalizó tercero y en el podio la carrera, eso sí, ayudado por el equipo ya que le pararon los pies a Ricciardo por miedo. Buen resultado para Verstappen pero una vez más la lió y para mal, este chico de 21 años no puede seguir haciendo las cosas que hace si quiere ser campeón del mundo en un futuro.

Carlos Sainz: El madrileño salvó los muebles del equipo Renault tras finalizar la carrera en décimo lugar y conseguir un buen punto para los franceses. El nivel del coche de Carlos era bastante flojo pero a pesar de todo consiguió finalizar entre los diez primeros al adelantar en la penúltima vuelta a Pierre Gasly. Sainz y el equipo tenían pocas esperanzas de puntuar si no ocurría nada raro en la carrera pero finalmente contra todo pronóstico salieron vivos de Japón. Sin duda el nivel de Renault ha bajado mucho en esta segunda mitad de año y sus dos pilotos están sufriendo mucho. Sainz ganó esta semana la batalla entre compañeros contra un Hülkenberg que volvió a sufrir y mucho este fin de semana.

Toro Rosso: Los italianos dieron una alegría a Honda el sábado en la clasificación al finalizar en sexto y en séptimo lugar. Sin embargo, la carrera ha sido muy diferente para ellos ya que sus dos pilotos han sido incapaces de salir del circuito con puntos. Hartley salía sexto (la mejor clasificación de su carrera) pero perdió muchas posiciones en la salida y en menos de diez vueltas ya rodaba fuera de la zona de puntos. Gasly aguantó hasta las últimas vueltas en décimo lugar pero finalmente un Sainz con más ritmo acabó ganándole la posición. Esta nueva especificación de Honda ayudó mucho a los italianos el sábado pero el domingo ha dejado mucho que desear. Honda se va por cuarto año consecutivo sin puntos en el Gran Premio de su país.

Semáforo rojo

Kevin Magnussen: Nuevamente el piloto danés nos acompaña en esta sección en la que a nadie le gusta estar. Magnussen se quedó fuera en la Q2 y se vio superado una vez más en clasificación por su compañero de equipo Grosjean. En carrera el danés realizó uno de sus habituales cambios de dirección que son merecedores de sanción e hizo que Charles Leclerc (quién intentaba adelantarle) se tocara con él y le provocase un pinchazo. Magnussen dio casi una vuelta entera con una rueda pinchada, perdió mucho tiempo y finalmente después de que se marchara el coche de seguridad abandonó. Tras una buena actuación en Rusia, Magnussen volvió a meter la pata en Japón. El danés ha perdido el séptimo puesto en el campeonato del mundo con Pérez.

Ferrari: Al igual que el año pasado, Suzuka ha terminado de matar a Ferrari. El año pasado los italianos abandonaron tras problemas mecánicos y les dejaron los dos títulos en bandeja de plata a Mercedes. Este año no ha sido el coche sino las malas decisiones que tomaron el sábado en la clasificación y los dos incidentes que han tenido sus dos pilotos con Verstappen en la carrera. Tanto Vettel como Raikkonen tuvieron muchos problemas con el coche tras tocarse con el holandés y finalmente se tuvieron que conformar con ser quinto y sexto. El equipo rojo y Sebastian Vettel volvieron a perder la batalla y la guerra está muy complicada ya, Austin podría ponerle fin en dos semanas.

McLaren: Tras el gran quinto puesto y el famoso "we can fight" de Alonso en Australia todo parecía que iba a ser un gran año para el equipo McLaren tras tres años de sufrimiento junto a Honda. Sin embargo, las cosas no han mejorado casi nada para los ingleses que están volviendo a estar en las últimas posiciones de la parrilla. Ninguno de sus dos coches pasó la Q1 (al igual que en Rusia) y en la carrera tanto Alonso como Vandoorne quedaron muy lejos de la zona de puntos. McLaren ha ido de más a menos esta temporada y al equipo inglés le quedan cuatro carreras para intentar salvar un poco los muebles. En Woking continúan sin dar con la tecla y pocos son los que confían en el equipo de cara al próximo año.