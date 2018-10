Ferrari manda en la única sesión de libres sobre seco

Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen fueron los dos pilotos más rápidos en la tercera sesión de entrenamientos libres. Los dos pilotos de Ferrari mandaron en la única sesión de libres sobre seco el fin de semana y les da esperanzas de cara a la clasificación. Los Mercedes fueron tercero y cuarto, Hamilton se quedó a poco tras cometer un leve error en su mejor vuelta y Bottas estuvo algo más distanciado. Los dos Red Bull no pudieron meterse en la lucha en los libres.

Al inicio de la sesión casi todos los equipos probaron ritmo de carrera con tandas largas y con los coches cargados de gasolina. La mayoría de equipos sacaron a sus dos pilotos con neumáticos diferentes. Los tres tipos de neumáticos de seco estaban siendo usados, no hubo ni un solo compuesto que se dejó de lado ya que no hubo opciones de probar sobre seco el viernes por culpa de la lluvia. El único equipo que no realizó tandas largas al inicio de la sesión fue Ferrari, que probó clasificación al principio y ritmo de carrera al final, al revés que el resto.

A medida que avanzaba la sesión los pilotos comenzaron a mejorar sus tiempos ya que se pusieron en modo clasificación. La mayoría de los equipos hicieron dos intentos de clasificación, menos Ferrari que hizo tres y menos Mercedes que lo hizo en tan solo una ocasión. En cuanto a ritmo de clasificación en el resto de la parrilla el más rápido fue el futuro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que finalizó en séptimo lugar.

No hubo muchas diferencias entre los Renault, Haas y Force India, los seis pilotos estuvieron en menos de medio segundo. Los Williams no cerraron la clasificación tampoco en este Gran Premio ya que lograron superar a los dos McLaren y a Brendon Hartley. El piloto neozelandés trompeó en su vuelta rápida y por ello se quedó penúltimo. La decepción volvió a ser McLaren ya que sus pilotos cerraron la parrilla, Alonso que fue incapaz de dar una vuelta sin tráfico finalizó último. Las cosas se antojan muy complicadas para los ingleses en la clasificación.