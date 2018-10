Sebastian Vettel: "Ferrari ha tardado demasiado en volver a levantarse"

Sebastian Vettel se ha mostrado decepcionado con el equipo ya que piensa que las mejoras del equipo han llegado demasiado tarde. Ferrari ha tardado mucho en recuperar el nivel que mostraron en la gira europea en la que contaban con el mejor coche. Los italianos no han podido luchar por la pole y la victoria en Singapur, Rusia y Japón pero finalmente pudieron volver a ganar en los Estados Unidos. Vettel cree que Ferrari ha tardado demasiado tiempo en volver a levantarse.

Ferrari volvió a ganar una carrera, la primera que ganan los italianos desde el mes de agosto en el Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, la victoria no llegó esta vez de la mano de Vettel sino que fue Kimi Raikkonen quien se subió a lo más alto del podio por primera vez en más de cinco años. El alemán se tuvo que conformar con ser cuarto. Aun así, el buen resultado logrado en Austin hace soñar a Ferrari con el campeonato del mundo de constructores.

El piloto de Ferrari cree que el equipo italiano ha tardado demasiado en recuperarse y en volver a luchar por la victoria: "Nos ha llevado demasiado tiempo. Lo puedes considerar buenas noticias, pero también malas. Si hemos tenido que volver a un coche que era competitivo hace tres o cuatro meses, no pueden ser buenas noticias si lo piensas".

"Es un poco difícil de explicar. Si no ves que hay un problema, no piensas en que existe. Sentimos que el coche no era lo fuerte que era antes, si no ves que hay nada malo, entonces no piensas que haya nada malo. Todos los pasos que dimos parecía que tenían sentido pero ahora, mirando atrás, no lo tuvieron" afirmó Sebastian que espera que vuelvan a contar con el mejor coche en estas últimas tres carreras de la temporada.

"Cada vez hay menos posibilidades, pero vamos a intentar ir a México y sacar lo mejor de nuestro coche. Quizás haya algunas cosas que podamos mejorar" añadió el alemán que no piensa rendirse y que buscará ganar alguna carrera más en este final de temporada.

El alemán se muestra cansado de tanta recuperación del equipo: "Probablemente en las últimas cuatro o cinco carreras no lo hemos hecho tan bien. Obviamente el último par de meses no nos ha ido bien en muchos aspectos. Hemos hecho un pilotaje de recuperación en Austin, pero estoy comenzando a cansarme de este tipo de recuperaciones".