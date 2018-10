Previa Williams en el GP de México 2018: un reto que superar 

El equipo Williams no disputó su mejor carrera en Estados Unidos y es que ambos pilotos se fueron de Austin con un sabor de boca agridulce. Lance Stroll terminó en la decimosexta posición y protagonizó un incidente en la primera vuelta con Fernando Alonso, que terminó con el abandono del piloto español. "Me toqué con Alonso en la quinta curva de la primera vuelta. Vi un hueco y fui a por él, pero no creo que me viera", explicó. Tras eso, la dirección de carrera decidió sancionarle con un drive trought, algo que el piloto considera injusto ya que cree que fue un incidente de carrera.

Su compañero de equipo, Sergey Sirotkin, hizo una buena salida y ganó algunas posiciones, aunque sufrió algunos daños en la parte trasera de su monoplaza por el incidente de la primera vuelta con el McLaren. Aun así, considera que el ritmo no fue malo teniendo en cuenta los daños. "Nuestra parada en boxes no funcionó. Cuando todos establecieron su ritmo, no teníamos el rendimiento necesario para competir contra los pilotos que teníamos detrás", argumentó. También explicó que los daños de la parte trasera de su monoplaza le perjudicaron cuando no tenían tráfico, ya que todos los demás ofrecieron más prestaciones. "No creo que pudiéramos haberlo hecho mucho mejor", terminó diciendo.

Lance Stroll

El piloto de Williams ocupa la decimoséptima posición en el Mundial de pilotos y asegura que el Gran Premio de México es uno de sus favoritos de la temporada. "Me encanta la ciudad, la comida es estupenda y el ambiente es increíble. Tuve un gran resultado en México el año pasado al terminar sexto, eso me hizo colocarme décimo en el Mundial. Es un fin de semana divertido, con un ambiente especial", explicó.

Además, la temporada pasada el día de la carrera coincidió con su cumpleaños, por lo que el resultado que consiguió fue el mejor regalo posible. También comentó que en la parte del estadio se puede escuchar a la multitud y siente que la tierra se mueve sobre sus pies, además del calor de los aficionados. "México es un reto debido a la gran altitud, pero es el mismo desafió para todos", terminó diciendo.

Lance Stroll en el GP de EEUU 2018 | Foto: Getty Images

Sergey Sirotkin

Sergey Sirotkin, último en el Mundial de pilotos, también tienen ganas de afrontar este Gran Premio y, al igual que su compañero de equipo y otros pilotos de la parrilla, opina que es un reto para los pilotos y para los equipos.

"México es una pista que me recuerda a Sochi. Debido a la ubicación de las montañas, el circuito genera menos fuerza aerodinámica, lo que hace que los coches se comporten de una manera muy diferente. Afecta mucho a los neumáticos", terminó diciendo.

Sergey Sirotkin en el GP de EEUU 2018 | Foto: Getty Images

Paddy Lowe, jefe del equipo, coincide en que el Autódromo Hermanos Rodríguez es un desafío para todos dada la altitud del trazado, también es muy importante la unidad de potencia, junto con el sistema de refrigeración. "Tener menos aire significa menos oxígeno, por lo que es físicamente más difícil". Por tanto, esperan mejorar el resultado conseguido en Estados Unidos y superar con creces el reto que supone México.