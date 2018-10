Jacques Villeneuve: "Hamilton está por encima de Schumacher, de lejos"

Jacques Villeneuve ha vuelto a ir en contra de Michael Schumacher. El canadiense ha afirmado que Hamilton está muy por encima del káiser y que el siete veces campeón del mundo no está entre los cinco mejores pilotos de todos los tiempos. Además, ha dicho que el pilotaje de Lewis es realmente limpio, al contrario que el de Schumacher, que solía hacer trampas en alguna ocasión para ganar.

El canadiense y el alemán vivieron una intensa rivalidad hace más de 20 años en el campeonato del mundo de 1997. Los dos lucharon por el título hasta la última carrera, Villeneuve era más rápido y cuando se disponía a adelantar a Schumacher este trató de dañar su coche, algo que no logró. La jugarreta no le salió bien al alemán y acabó abandonando mientras veía a Jacques proclamarse campeón del mundo. Desde ese momento la relación entre ambos fue muy tensa y Villeneuve continúa hoy en día atacando a Michael.

Según el piloto canadiense, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Niki Lauda y Jackie Stewart son los cinco mejores pilotos de la historia de la Fórmula Uno. Muchos incluirían a Schumacher en esa lista (incluso mucha gente lo cataloga como el mejor piloto de todos los tiempos) pero no es el caso del campeón del mundo de la temporada 1997.

El campeón del mundo de la temporada 1997 afirmó que Hamilton es mucho mejor que el 'Káiser', Michael Schumacher: "Catalogaría a Hamilton por encima de Schumacher, de lejos. Se hicieron muchos comentarios malos, se cuestionó mucho cómo se vencieron algunas carreras o campeonatos. Ser un gran campeón es mucho más que ganar carreras."

Villeneuve ha destacado el pilotaje limpio de Hamilton: "Hay poca negatividad. Te puede gustar o no cómo es en la vida, pero no hay nada que no sea satisfactorio o negativo. No hay nada desagradable para tus oponentes. Tiene su respeto. No hay dudas sobre si hace trampa o no, sobre si fue limpio. Eso marca una gran diferencia y así debería ser cada campeón. Debería no ser neutral."