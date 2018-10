Previa Ferrari en el Gran Premio de México 2018: en busca de una nueva victoria

Ferrari volvió a ganar una carrera en el pasado Gran Premio de los Estados Unidos tras cuatro carreras sin poder hacerlo. Sin embargo, la victoria no fue de Sebastian Vettel sino de Kimi Raikkonen, el finés volvió a ganar cinco años después. Los italianos mantuvieron vivo el Mundial de pilotos y recortaron un buen puñado de puntos al equipo Mercedes en el Mundial de constructores. Los de Arrivabene buscarán la victoria en un circuito que no se les ha dado muy bien estos últimos tres años.

Sebastian Vettel

La presión sin duda ha podido con el piloto alemán esta temporada, por tercera vez en cinco carreras Sebastian cometió un error y trompeó cayendo a las últimas posiciones y destrozando su carrera. Vettel ha ido de más a menos a medida que ha ido avanzando la temporada y lleva ya cinco carreras sin lograr una victoria. El alemán ha perdido ya casi todas sus opciones de ganar su quinto campeonato del mundo esta temporada. Vettel tendría que ganar las tres carreras y esperar a que Hamilton no finalice séptimo o mejor en ninguna de ellas. Las cosas están muy complicadas para el alemán que ha vuelto a decepcionar y que probablemente tenga su última oportunidad la próxima temporada.

Vettel además nunca ha cuajado grandes actuaciones en México. Desde que el circuito volvió a la Fórmula uno en 2015 el alemán nunca ha destacado. En su primer año con Ferrari abandonó tras un fin de semana para el olvido en el que no pudo clasificar y en el que en la carrera se fue contra el muro. En 2016 llegó al podio pero posteriormente fue sancionado por realizar un cambio de dirección ilegal y acabó quinto. Además, ese año también se pasó de la raya con la radio insultado a Verstappen por saltarse una curva y no cederle la posición y posteriormente al director de carrera Charlie Whiting por no sancionarle. El año pasado se tocó con Hamilton en la primera vuelta y tuvo que parar en boxes para al final quedar cuarto y perder el Mundial. El alemán buscará por fin algo de suerte en México aunque podría volver a perder aquí el campeonato del mundo, algo que parece muy probable.

Sebastian Vettel. Foto: Getty Images.

Kimi Raikkonen

El Gran Premio de los Estados Unidos fue muy especial para el finés ya que logró su primera victoria en más de cinco años. Kimi se convirtió en el finés con más victorias de todos los tiempos y también logró su primera victoria desde que regresó al equipo Ferrari. Esta fue la décima victoria con el equipo rojo de Raikkonen y la victoria que le permitió recuperar el tercer puesto en el campeonato del mundo de pilotos. Raikkonen, último campeón del mundo con Ferrari, buscará acabar su carrera con el equipo rojo con alguna victoria más en estos tres últimos Grandes Premios que le quedan antes de volver al equipo Sauber.

Kimi tampoco es que haya logrado grandes resultados en sus tres carreras que ha disputado en México. En 2015 abandonó tras tocarse con su compatriota Valtteri Bottas. Un año después finalizó en sexto lugar tras estar bastante perdido durante toda la carrera y acabando a más de 20 segundos del tercer clasificado. El año pasado logró su mejor resultado y el mejor también de Ferrari al acabar tercero y subiendo al podio, el único podio del equipo rojo desde la vuelta de este circuito a la Fórmula uno. Tras haber ganado en Austin, el finés buscará la segunda victoria consecutiva.

Kimi Raikkonen levanta el trofeo del ganador del Gran Premio de los Estados Unidos. Foto: Getty Images.

Expectativas para el Gran Premio

Tras haber vuelto a ganar en los Estados Unidos los italianos buscarán de nuevo la victoria ya que es la única forma en la que podrían engancharse de nuevo a la lucha por el campeonato del mundo de constructores. Ferrari no ha logrado tener a sus dos pilotos juntos en el podio desde el Gran Premio de Hungría y hacerlo en México parece una obligación si quieren tener opciones en constructores contra Mercedes. Kimi y Sebastian necesitan sacarle el máximo partido a su coche si quieren llevarse su primera victoria en México.