Previa Red Bull en el Gran Premio de México 2018: a repetir victoria

Red Bull disputará su antepenúltima carrera con motor Renault en el Gran Premio de México. Cada vez les queda menos al equipo de las bebidas energéticas para comenzar su unión definitiva con Honda de cara a la próxima temporada. Red Bull ha conseguido subirse al podio en cuatro de las últimas seis carreras de la mano de Max Verstappen y buscarán hacerlo una vez más aquí donde ya ganaron el año pasado.

Max Verstappen

El piloto holandés está salvando los muebles del equipo en esta segunda parte de la temporada. La suerte ha estado de su lado y no ha tenido problemas de fiabilidad, al contrario que su compañero de equipo. Verstappen ha logrado finalizar en el podio cuatro veces en los seis últimos Grandes Premios. Max está dando guerra y ha logrado meterse en la lucha entre los Ferrari y los Mercedes en esta segunda mitad de la temporada. Verstappen llega con la moral por las nubes a este Gran Premio tras haber finalizado en segundo lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos en el cual empezó la carrera decimoctavo.

Estos dos últimos años Verstappen ha dejado su huella en México. En 2016 generó mucha polémica saltándose una curva y no cediéndole su posición a Vettel. Finalmente, Max fue sancionado y perdió su posición de podio. Las cosas cambiaron y fueron a mejor el año siguiente. En 2017 el piloto holandés logró el año pasado la tercera victoria de su carrera deportiva en este circuito. Max se colocó primero en la salida y dominó la carrera de principio a fin y le dio a Red Bull su primera victoria en este trazado. Verstappen tiene oportunidades para repetir victoria este fin de semana.

Max Verstappen en el podio del Gran Premio de los Estados Unidos. Foto: Getty Images.

Daniel Ricciardo

La actual situación de Ricciardo es realmente triste, el australiano se está llevando todos los golpes y todos los problemas de fiabilidad son en su coche. Desde que Daniel anunció su marcha a Renault para la próxima temporada no está teniendo suerte. En una carrera le deja tirado el motor, en otra carrera son los frenos, en otra las baterías... su situación es muy triste y seguro que el australiano está deseando que se acabe esta temporada para poder empezar una nueva etapa con Renault.

Ricciardo ya sabe lo que es finalizar en puestos de podio en México, aunque nunca se ha subido a él. En 2016 finalizó tercero tras dos sanciones post carrera de Vettel y Verstappen. El australiano fue mero espectador de la lucha entre el alemán y el holandés y finalmente salió muy beneficiado de la lucha que mantuvieron ambos. Sus otras dos actuaciones no han sido nada destacadas ya que el año pasado no pudo ni acabar la carrera y en 2015 su actuación también fue discreta con un Red Bull que fue el peor de esta década. El australiano ya tiene la mente puesta en 2019 y buscará acabar bien su etapa con Red Bull, si el coche no le vuelve a dejar tirado, claro.

Expectativas para el Gran Premio

Los austriacos tendrán como objetivo repetir la victoria lograda el año pasado aunque eso sea mucho pedir. El podio volverá a ser el objetivo principal pero con la mirada también puesta en el cajón más alto como ya hiciesen en el Gran Premio de los Estados Unidos. Red Bull ya tiene garantizado acabar la temporada como tercer mejor constructor y buscará dar una nueva sorpresa y lograr la cuarta victoria de 2018 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.