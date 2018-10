Marc Márquez: "Quien se pone un límite es que no afronta bien la vida"

Tan sólo unos días después de ganar su quinto título de MotoGP, Marc Márquez ha aterrizado en Australia para seguir la gira asiática, concentrado en conseguir la triple corona que tanto desea Honda. Y es que aunque queden tan sólo tres carreras para el final de la temporada y el campeonato ya esté resuelto, no significa que el de Cervera vaya a bajar la guardia.

Phillip Island es, para Márquez, uno de sus circuitos favoritos. Hace un año se vivió en esta pista una de las mejores carreras de la historia y parece que este fin de semana la fiesta se podría repetir. Además, con el séptimo título bajo su brazo, el de Honda aprovechará para centrarse en el prototipo de 2019, con el solucionar los problemas de maniobra y potencia de su moto, haciéndola menos crítica.

“Estas carreras se pueden utilizar para probar conceptos de la moto del año que viene, algo en el programa hay. Todos los pilotos, a todas las fábricas les piden chasis y motor. Nosotros queremos entender por qué forzamos tanto el tren delantero y por que tenemos que colocar casi siempre la goma más dura delante. De ahí vienen todas las caídas. Es ahí donde nos intentaremos centrar más: tren delantero y motor”, explicaba Márquez, sin olvidarse de los títulos de equipo y constructores, todavía en juego.

ueMárquez, liderando ante Dovizioso / Foto: Noelia Déniz

“Quien se pone un límite es que no afronta bien la vida. Los límites no son para pensarlos. No pienso ni en el futuro ni en el pasado, sino vivir el presente. El año que viene tendré la presión y las ganas de volver a ganar. No bajar la guardia es fácil: pensar en 2015, cuando acabábamos de ganar 13 carreras en 2014 y comenzamos el año sin entender nada. Espero que esta presión y estas ganas sigan toda mi carrera porque esto es una buena señal, aunque no guste convivir con presión, pero es lo que toca si estás al nivel", añadía el #93 en rueda de prensa.

Además, ha querido lanzar un mensaje y recordar a todos los espectadores que ganar un campeonato no es tarea fácil. Ante los miles de comentarios que le han llegado al campeón, muchos dan por hecho que no es difícil conseguir los logros de Márquez, quien acumula ya siete campeonatos mundiales en nueve años dentro del paddock.

“Tengo la sensación de que la gente cree que ganar es fácil y no lo es nunca. En Motegi, los había que me decían que Honda había desplazado hasta allí al presidente porque sabían que iba a pasar algo. Pero llegarán momentos malos, eso seguro. Quien ha sido deportista lo sabe, lo que no está claro es si será el año que viene, en tres o en cinco”, zanjaba el campeón.