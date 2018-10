Dani Pedrosa: "El año que viene seguiré montando en moto"

Dani Pedrosa está viviendo una de sus peores temporadas desde que llegase a MotoGP. El catalán, que vio como a principios de temporada su trabajo se iba al traste por una lesión en la muñeca, aun no ha conseguido un podio en las carreras disputadas.

“Lo único que pasa es que no consigo tener el feeling con la moto que me gustaría tener, de ahí que no me salgan bien las clasificaciones y las carreras. Eso es lo que menos me gusta, porque no consigo con la moto dar lo mejor de mi pilotaje. No salen los tiempos como me gustarían. Es una situación nueva y hay mucha gente que me recuerda continuamente que no me verá el año que viene, que me echará de menos. Al final las sensaciones van y vienen, pero es normal”.

Además, el hecho de que su futuro se aclarase lo antes posible hizo que el de Castellar del Valles estuviese concentrado en otros temas. Desde que anunciase que el año que viene no estará en MotoGP, se ha especulado acerca de su futuro fuera del mundo que hasta ahora le ha acompañado.

Aunque aun no se ha hecho oficial y ninguna de las dos partes lo ha confirmado a día de hoy, varios medios confirmaban hace unas semanas que Dani Pedrosa tiene un acuerdo con KTM para ser, la próxima temporada, piloto probador de la marca austriaca.

Dani habló este jueves en Phillip Island, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Australia de MotoGP, y admitió que el próximo año seguirá “montando en moto”.

“Normalmente, siempre que he venido aquí en los años anteriores lo hacía bajo presión en comparación a ahora. Siempre llegaba en otra posición en el campeonato, pero si he ido a Sidney ha sido un poco por cambiar, otros años me he quedado en Japón”, dijo el español.

Fue entonces cuando le preguntamos a Pedrosa si el año que viene seguirá yendo en moto. “Seguro que sí, seguro que iré en moto…” Pero no por la calle. “Ahora mismo no lo sé, de momento estoy seguro que iré en moto, me gusta y seguro que una moto y otra encontraré”, dijo.

Fue entonces cuando le preguntaron si le gustaba comentar las motos. “De pequeño ya jugaba a eso con mi hermano cuando veíamos las carreras, jugábamos a comentar las motos. Sobre todo cuando compramos el vídeo resumen del año, sería divertido seguramente”, en referencia a ser comentarista de televisión.