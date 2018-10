Marc Márquez: "No me sentí cómodo con la moto, iba como un palo y sin confianza"

Tras las alegrías que ha provocado el Gran Premio de Japón, parece que el de Cervera no ha empezado de la mejor manera la cita en Phillip Island. Con unas temperaturas más bajas de lo esperado, el de Honda se fue al suelo en la curva 10, en una caída un tanto extraña y fea, aunque, por suerte, sin ninguna consecuencia.

Con esta caída, con la que ya suma un total de 19, Marc Márquez es esta el momento el piloto de la categoría que más veces se ha ido al suelo. Un récord del que no está nada contento y por el que se le ha notado preocupado al final de los entrenamientos. El campeón del mundo sólo pudo marcar el séptimo mejor registro del día y con dos salvadas más para su hemeroteca.

“No empezamos muy bien porque por la mañana no me sentí cómodo con la moto, pero por la tarde dimos un buen paso adelante. Por la mañana, por alguna razón no me sentía bien, iba como un palo encima de la moto y sin confianza. Además sufrí una caída de esas que no se entienden, no me gustó nada. A lo mejor faltaba temperatura. Todas las Honda sufrimos por ese neumático delantero. Puede que fuera demasiado pronto para usar la goma media”, explicaba el #93.

Márquez, durante el GP de Catalunya / Foto: Noelia Déniz

“La caída no me gustó nada porque no la entendí, me caí recto. Cuando aquí no tienes confianza el tiempo no sale porque se va muy rápido. Pero no me dan ganas de irme a casa, sino de rodar más . Por qué se han caído tantos pilotos de Honda también nos lo preguntamos en el box. Es una de las primeras veces en las que me caí sin empujar. Nuestra moto, en las curvas rápidas es inestable, y posiblemente es uno de sus puntos débiles. Hay que tratar de entender qué pasa", comentaba, sin entender los motivos por los que las Honda sufren tanto en Phillip Island.

Y es que con la falta de agarre que se ha podido ver en pista, los pilotos de Honda lo tienen complicado ante la elección de los neumáticos duros: “La goma blanda delantera no es una opción para nosotros. Si yo quiero ser igual de rápido que los demás tengo que arriesgar con la goma delantera más dura”.

La mala noticia de día llegó con la caída del británico del LCR Honda, Cal Cruthclow, quien se fue al suelo a 240 km/h. El piloto tendrá que pasar por el quirófano tras detectarle una fractura en su tobillo derecho. “Cuando vi la caída de Cal allí, frené un poco. Este es un circuito especial, y parece que nuestra puesta a punto básica no sirve aquí. Desgraciadamente para nosotros, la lesión de Cal deja una Honda menos en pista”, explicaba Márquez.