Alvaro Bautista: "Hay mucha diferencia entre la oficial y mi moto"

El piloto de Talavera de la Reina debutaba este fin de semana como piloto oficial de Ducati, un premio por la gran temporada que ha estado llevando a cabo. Sin embargo, el primer día del español vestido de rojo no ha ido tan bien como se esperaba y es que el '19' tan solo ha podido acabar 15º en el acumulado.

Además protagonizó una de las múltiples caídas que se sucedieron en los primeros libres. El español se fue al suelo en el FP2 en la curva 6 tras cometer un error cambiando marchas.

"No fue el día soñado. Tuve un problema al meter una marcha, porque el cambio es distinto al que llevo yo en la del año pasado", explica Bautista. "En un primer momento no entró la marcha y luego entró de golpe, me empujó de delante y me fui al suelo. Afortunadamente no tuvo consecuencias físicas".

Foto: Zimbio

No fue el único sobresalto que sufrió Bautista en su estreno de rojo. En el FP1 un sensor se iluminó y tuvo que parar. A pesar de que creían que lo habían solucionado, por la tarde volvió a repetirse y solo pudo dar cinco vueltas.

"Por la mañana había tenido un problema con una de las motos, en la que se encendió una luz de alarma y tuve que parar. Pensábamos que por la tarde lo habíamos solucionado, pero al arrancar la moto tras volver del accidente volvió a encenderse. Entonces el equipo decidió que no saliese por mi propia seguridad", señala.

El piloto de Ducati dedicó la primera sesión a trabajar en la puesta a punto y adaptarse a su nueva montura."Hay muchas diferencia de motor. Hicimos una comparación de puestas a punto, una como la que uso habitualmente y otra como la que lleva la oficial. Al final hemos seguido por la mía", apunta.

Tras acabar a más de un segundo y medio de Iannone, el más rápido este viernes, el '19' cree que tiene bastante margen de mejora. "Necesito hacer muchos kilómetros para intentar adaptar mi pilotaje a esta moto. Creo que puedo mejorar mucho sin tocar nada. Mañana me concentraré en hacer más vueltas y trabajar en detalles", zanja.