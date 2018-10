Tatiana Calderón, tras debutar en Fórmula 1: "No quiero volver a mi coche de GP3"

Tatiana Calderón ha debutado en un Fórmula 1 con el equipo Sauber en el Autódromo Hermanos Rodriguez. La piloto colombiana ha completado un total de 23 en el trazado mexicano en un filming day lleno de emociones tanto para ella como para el equipo. Tatiana se ha mostrado muy feliz con esta oportunidad que le ha dado el equipo suizo y ha afirmado que en cada vuelta se sentía más cómoda.

La colombiana ha expresado su felicidad tras debutar en un Fórmula uno: "¡Ya no me quiero bajar, de verdad, increíble! Es lo que he soñado desde hace muchos años, ojalá que pueda ser la próxima en correr. Manejar el Sauber C37 el día de hoy fue una experiencia increíble. El poder, la frenada y el agarre de este coche es increíble y me sentí muy cómoda en la pista. Después de unas cuantas vueltas, te empiezas a acostumbrar a la velocidad y es muy divertido."

Calderón ha agradecido a todos los patrocinadores y al equipo Sauber por esta oportunidad que le han dado: "Quiero agradecer a Alfa Romeo Sauber F1 Team, Escudería Telmex, Telcel, Infinitum y Claro por darme esta oportunidad el día de hoy y en confiar en mi para esta labor. Éste es un día que recordaré por siempre."

"No puedo describir la sensación de estar en el coche, no quiero volver a mi coche de GP3. Desde que empecé a competir, mi sueño y mi objetivo ha sido pilotar al máximo nivel. Como piloto latinoamericana, no podía haber un sitio más especial para mi debut en un coche de Fórmula 1" declaró Tatiana para poner fin a su entrevista. El equipo Sauber ha añadido que la piloto colombiana podría tener un test real con el equipo ya la próxima temporada.