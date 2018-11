Fernando Alonso correrá las 500 millas de Indianápolis en 2019

Fernando Alonso ha confirmado que correrá las 500 millas de Indianápolis la próxima temporada con el equipo McLaren. El piloto español correrá por segunda vez esta prestigiosa prueba del mundo del motor, su primera participación fue en 2017 y tuvo que abandonar por un problema de motor cuando estaba cuajando una gran carrera. Alonso buscará la victoria la próxima temporada.

El español tiene un claro objetivo y es ganar la triple corona del mundo del automovilismo. Alonso ya ha ganado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno y las 24 horas de Le Mans del campeonato mundial de resistencia. Tan solo le quedan las 500 millas de Indianápolis. Alonso buscará convertirse en el primer piloto de toda la historia en ganar estas tres grandes pruebas del mundo del motor y dejar su nombre grabado para siempre en los libros de este deporte.

El dos veces campeón del mundo de Fórmula uno ya ha marcado en su calendario el 26 de mayo de 2019, fecha en la que se disputará la prueba. Esta es la primera prueba que ha confirmado Alonso para el año que viene además de las que disputará en el campeonato mundial de resistencia. McLaren vuelve a apostar fuerte por Alonso, el año pasado el asturiano sorprendió a todos cuando comenzó la liderar la carrera. Sin embargo, un problema de motor le hizo abandonar y le dejó sin triunfo.

El español se ha mostrado muy contento por volver a competir en esta prestigiosa prueba: "He dejado claro desde hace tiempo mi deseo de lograr la Triple Corona. He tenido una experiencia increíble en Indianápolis en 2017 y sabía que tenía que volver si se me presentaba la oportunidad. Estoy encantado de poder hacerlo con McLaren".

Alonso se volverá a enfrentar cuerpo a cuerpo con los pilotos de esta categoría el 26 de mayo del año que viene: "Ésta fue siempre mi primera opción cuando el equipo decidió hacerlo, así que estoy encantado de que hayan decidido seguir adelante. Es una carrera dura y lucharé contra los mejores, así que será un reto enorme, pero somos competidores y por eso peleamos. Una de las cosas de las que tengo más ganas es de ver a los aficionados de nuevo, que son absolutamente fantásticos".

Zak Brown se ha mostrado también muy feliz por el regreso de McLaren a la Indy Car: "Estamos entusiasmados por volver a esta carrera tan increíble. McLaren tiene una gran relación desde hace tiempo con las 500 Millas de Indianápolis y tenemos un negocio a medias con Fernando. Las 500 Millas de Indianápolis no son un camino de rosas, se trata de un reto enorme. Le tenemos el máximo respeto a la carrera y a nuestros rivales, así que no nos hacemos ilusiones, pero McLaren es un equipo corredor y Fernando, también. Vamos a por ello".