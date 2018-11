Red Bull arriesgará con la estrategia en el Gran Premio de Brasil

Max Verstappen y Daniel Ricciardo no pudieron luchar por llevarse la pole en el Gran Premio de Brasil y se tuvieron que conformar con ser quinto y sexto respectivamente. Los dos pilotos de Red Bull no pudieron meterse en la lucha entre Mercedes y Ferrari y volvieron a estar muy alejados de los dos equipos punteros de la categoría. A pesar de todo el equipo austriaco ha confirmado que arriesgará con la estrategia para poder luchar por el podio.

Max Verstappen saldrá en quinto lugar justo detrás de los dos Ferrari y de los dos Mercedes. Ricciardo, sin embargo, tras el error del comisario del Gran Premio de México que rompió su turbo tendrá que salir en undécimo lugar. El piloto australiano fue sancionado con cinco posiciones tras tener que cambiar ese componente de su unidad de potencia. Ricciardo tendrá que recuperar posiciones pronto si quiere luchar por el podio al final de la carrera.

Los austriacos ya han realizado grandes estrategias con las que les han ganado la partida a Ferrari y Mercedes como la de Austria o la de Estados Unidos. Max Verstappen tiene esperanzas de estar cerca tanto de Ferrari como de las flechas plateadas: "Normalmente en carrera siempre somos un poco mejores que en clasificación, así que si ahora estamos medio segundo por detrás, creo que podemos estar bastante cerca".

El piloto holandés confía en la estrategia de su equipo: "Tiene que suceder a través de la estrategia, en esta pista, de todos modos, seguir al de delante es bastante difícil y, además, si no tienes la velocidad punta, entonces no creo que puedas sobrevivir. No puedes luchar en esta pista contra ellos, así que intentaremos hacerlo lo mejor que podamos para estar lo más cerca posible".

Ricciardo quedó contento al ver el rendimiento del Red Bull en la clasificación: "Creo que por la mañana, mirando los tiempos, pensábamos que estaríamos muy lejos en la clasificación. Estar a medio segundo de la pole no fue tan malo. Un par de milésimas hubieran ido mejor para ganar una posición más".

El australiano confía en luchar por las primeras posiciones a pesar de salir desde la sexta línea de la parrilla de salida: "Los coches de alrededor, los Sauber, los Haas, van a ser bastante complicados, así que no creo que vaya a ser fácil de adelantar, pero tengo que intentar que lo sea si quiero tener alguna oportunidad de llegar a los cinco primeros".