Max Verstappen: "Ocon ha sido un idiota"

Max Verstappen finalizó en segunda posición el Gran Premio de Brasil. El piloto holandés cuajó una gran carrera e incluso llego a liderarla durante unas vueltas. Sin embargo, un toque con Ocon (que se estaba con vuelta perdida) le hizo perder la primera posición y volvió a ser segundo. Verstappen no pudo alcanzar a Hamilton y se tuvo que conformar con el segundo escalón del podio. A pesar de todo gran carrera de Max que ganó tres posiciones tras salir quinto.

Verstappen ha logrado su cuarto podio de forma consecutiva en este Gran Premio. Sin embargo, El holandés se mostró muy enfadado tanto en las entrevistas como en la ceremonia del podio. Ademas, Max esperó a Ocon en el pesaje de la FIA para recriminarle su acción e incluso le llegó a empujar hasta en tres ocasiones. De nuevo un comportamiento muy infantil y poco profesional de Verstappen que ha ensuciado su gran carrera.

El piloto holandés no entendió lo que quiso hacer Esteban Ocon y se ha mostrado muy enfadado ya que sin ese incidente hubiesen ganado la carrera: "No se que decir, lo hemos hecho todo bien, teníamos un gran coche. Pero Ocon ha sido un idiota, me ha sacado de la pista mientras estaba siendo doblado".

Verstappen habló sobre el resto de la carrera: "El coche ha funcionado de una manera brillante y hemos tenido la estrategia correcta también. Hemos ido muy bien con los superblandos, hemos hecho una tanda muy larga pero no se que decir, estoy contento por haber acabado segundo pero podíamos haber ganado sin ningún problema".

Verstappen se ha quedado muy cerca de lograr dos victorias consecutivas por primera vez en su carrera deportiva. El piloto holandés añadió para terminar la entrevista que este resultado no le da más confianza de cara a la próxima temporada, no la necesita, tan solo necesita más potencia en su motor.