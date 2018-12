Giovinazzi ve a Raikkonen muy motivado con el proyecto de Sauber

Sauber afronta una temporada 2019 con una dupla completamente nueva de pilotos. Una dupla formada por un novato y por un veterano campeón del mundo. Por un lado tendrán al joven Antonio Giovinazzi que disputará su primera temporada completa en Fórmula uno. Y por el otro lado tendrán al campeón del mundo de 2007, Kimi Raikkonen, que disputará su decimoséptima temporada en el gran circo.

El equipo suizo es uno de los equipos que más mejoró en 2018 a medida que avanzó la temporada. Comenzaron al igual que en 2016 y 2017, teniendo muchos problemas y no pasando de la Q1 pero con el paso de las carreras evolucionaron, lograron meter el coche en la Q3 en varias ocasiones y lograron superar los 45 puntos.

Esta temporada 2019 puede ser una gran temporada para Sauber que se ha mostrado como uno de los mejores equipos del resto de la parrilla en el tramo final de esta temporada. En 2018 ha conseguido acabar en octavo lugar la temporada, superando a equipos como Toro Rosso y Williams. El objetivo para ellos de cara a la próxima temporada es estar cerca de la cuarta posición en constructores, es decir, estar en la lucha por ser el mejor equipo del resto de la parrilla.

El debutante afirma que su nuevo compañero de equipo será una gran ayuda para él: "Está muy motivado con esta experiencia nueva, así que como campeón del mundo, creo que me ayudará a desarrollarme y no me negará ninguna ayuda".

Giovinazzi afirmó que se quedó sorprendido con la actitud de Kimi durante los test de Abu Dhabi: "Charles dijo que hablaba con Vettel de vez en cuando y con Kimi un poco, pero durante los test hablé mucho con él, nunca antes hubiera imaginado que hubiéramos hablado tanto".

Antonio confía en el equipo Sauber de cara a la próxima temporada: "Hay muchas personas que han cambiado, pero tienen lo que necesitan. Tienen todas las herramientas, un túnel de viento bueno y todo lo que se necesita para fabricar un coche bueno".

La primera impresión del piloto italiano con el Sauber fue muy buena: "También tenemos el motor Ferrari, por lo que sabemos lo que podemos hacer. Era importante que manejara el coche inmediatamente y viera si había cosas que arreglar, pero debo decir que todo salió bien".