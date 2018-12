Temporada 2018 de Fórmula uno: Puntuaciones de los pilotos

La temporada 2018 ha sido una de las más vibrantes y emocionantes de estos últimos años y sin duda la más igualada de la historia de la era híbrida. Ferrari ha logrado poner contra las cuerdas al dominador de estos últimos años Mercedes pero finalmente el talento de Lewis Hamilton ha sido suficiente para mantener al equipo alemán al frente de la Fórmula uno por quinto año consecutivo. Los 20 pilotos de la parrilla lo han dejado todo sobre la pista pero tan solo unos pocos han podido lograr sus objetivos, ahora nos disponemos a analizar y puntuar las actuaciones de todos ellos durante la temporada.

Lewis Hamilton

10| Invencible. El piloto inglés sin duda ha realizado su mejor temporada en la Fórmula uno y sin duda ha sido el mejor piloto de toda la parrilla. Lewis no ha contado con el mejor coche en varias carreras pero su gran pilotaje y talento en los momentos claves ha sido suficiente para ganar su quinto campeonato del mundo. La pole position sobre mojado en Hungría, la victoria en Monza y la vuelta de clasificación épica de Singapur han sido unos de los momentos mágicos que nos ha regalado el inglés esta temporada. Tras un maravilloso 2018, Hamilton se ha consolidado como uno de los mejores de la historia de este deporte.

Hamilton celebra el título mundial cosechado en México. Foto: Getty Images.

Valtteri Bottas

5| Ha involucionado. El piloto finés ha sido incapaz de ganar una sola carrera en toda la temporada mientras que su compañero Hamilton se subió a lo más alto del podio en once ocasiones. Bottas ha realizado un buen papel como escudero de Hamilton en varias carreras como en Rusia, Alemania o Italia. Además, la suerte no estuvo de su lado en Bakú donde tuvo un pinchazo liderando a falta de tres vueltas. La falta de agresividad y los errores de pilotaje han ensuciado la temporada del finés que acaba 2018 con las manos vacías. Bottas ha sido incapaz el campeonato del mundo de acabar entre los cuatro primeros, su labor como escudero ha sido buena pero no ganar ni una carrera sin duda ha dañado su imagen.

Sebastian Vettel

3| Oportunidad desperdiciada. El piloto alemán ha acabado muy tocado esta temporada tras haber perdido de forma clara la batalla por el quinto campeonato del mundo ante Lewis Hamilton. Vettel comenzó la temporada como un tiro ganando las dos primeras carreras y lideró el campeonato del mundo hasta el Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, su segunda mitad de temporada fue para olvidar, repleta de errores intolerables en una lucha por el ser campeón del mundo. Se estrelló contra las protecciones liderando en Alemania y trompeó en tres Grandes Premios (Japón, Italia y Estados Unidos), cayendo a las últimas posiciones y viéndose obligado a remontar. La credibilidad y el talento de Vettel se ha puesto en duda y la temporada 2019 será sin duda una gran prueba de fuego para él.

Kimi Raikkonen

8| Su mejor temporada en años. Kimi ha demostrado que todavía le queda mucha cuerda en Fórmula uno. El finés volvió a ganar una carrera por primera vez en cinco años en el Gran Premio de los Estados Unidos y realizó una temporada muy regular, sumando un total de doce puntos y acabando el campeonato en tercer lugar. Una lástima los cuatro abandonos que tuvo (ninguno de ellos por culpa suya, todos por problemas de mecánicos) que le impidieron a Ferrari luchar hasta la última carrera por el campeonato de constructores. El finés abandona el equipo rojo tras cuajar su mejor temporada en la era híbrida.

Raikkonen ganó el Gran Premio de los Estados Unidos. Foto: Getty Images.

Max Verstappen

8| De menos a más. El holandés empezó la temporada campando a sus anchas, teniendo muchos accidentes y sumando muy pocos puntos para el equipo. La imagen de Max quedó muy dañada tras su accidente en Mónaco que dejó sin doblete al equipo Red Bull. Sin embargo, a partir de ahí se desquitó y mostró su mejor nivel, logrando dos victorias (en Austria y en México) y un total de doce podios. Verstappen se ha consolidado como una de las promesas más grandes de la última década y en 2019 buscará convertirse en el piloto más joven en ser campeón del mundo.

Verstappen acabó la temporada con un podio en Abu Dhabi. Foto: Getty Images.

Daniel Ricciardo

6| Muy desafortunado. La temporada del australiano ha quedado marcada por todos los problemas mecánicos que ha sufrido, Ricciardo ha sumado un total de ocho abandonos (la mayoría en la segunda mitad de temporada, tras anunciar su marcha del equipo) y afirmó incluso que odiaba a su coche tras abandonar en México. Ricciardo ganó dos carreras en China y en Mónaco, en las que fue capaz de demostrar todo su talento adelantando y clasificando. Sin embargo, todos los problemas que sufrió le impidieron luchar con su compañero de equipo que ha acabado muy por delante de él. Daniel se marcha de Red Bull de la peor manera posible

Nico Hülkenberg

8| El mejor de los mortales. El piloto alemán fue el mejor del resto en esta temporada 2018, Nico ganó la batalla tras ser el mejor de los mortales hasta en seis ocasiones. Hülkenberg bajó su nivel en la segunda mitad de la temporada e incluso cometió un error de pilotaje en el Gran Premio de Bélgica que le costó muy caro. A pesar de ello, el alemán cuajó un buen final de temporada siendo el mejor de los mortales en Estados Unidos y México y aunque abandonase en la primera vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi en la última cita del año, acabó el campeonato del mundo en la posición que esperaba, séptimo.

Hulkenberg y Sainz han vivido una gran batalla en Renault. Foto: Getty Images.

Carlos Sainz

6| Superado por su compañero. La suerte no ha estado de su lado en varias carreras en las que rodaba en una buena posición como en Francia y en México pero a pesar de ello tampoco ha hecho grandes méritos para superar a Hülkenberg. El español tan solo sumó tres puntos en las primeras tres carreras mientras que su compañero logró un total de 22. A medida que avanzó la temporada Sainz comenzó a ganarle la partida a su compañero en clasificación pero ha perdido ante el alemán por un total de 12-9. Sainz no ha sido mejor que Hülkenberg en absoluto pero sí que ha merecido más, finalmente el de Renault ha acabado a 16 puntos de él.

Kevin Magnussen

5| No espabila. Desde el primer día se vio a Kevin Magnussen como un piloto con gran talento pero con un estilo de pilotaje realmente sucio que todavía no es capaz de cambiar. En 2018 el piloto danés ha tenido problemas (siempre por su culpa) con Pierre Gasly en Bakú que lo acorraló hasta el muro a más de 250 kilómetros por hora, con Fernando Alonso en varias ocasiones y con Charles Leclerc en Japón que arruinó la carrera de ambos. A pesar de esos problemas, Magnussen también ha cuajado grandes actuaciones en España, en Austria y en Francia. Sin embargo, tiene que cambiar esa forma de pilotar pronto si no quiere tener más enemigos la próxima temporada. Kevin tendrá una nueva oportunidad con Haas en 2019.

Romain Grosjean

3| Demasiados errores. El piloto francés lastró al equipo Haas en la primera mitad de la temporada por culpa de sus errores de conducción en Bakú, España y Francia y por los problemas de fiabilidad en Australia y Canadá. Grosjean tardó nueve carreras en sumar sus primeros puntos de la temporada. Sin embargo, lo hizo con una cuarta posición y con el que ha sido por ahora el mejor resultado de la corta historia de Haas. El piloto francés mejoró en la segunda mitad de la temporada con buenas carreras en Alemania, en Japón y en Bélgica pero volvió a meter la pata en los Estados Unidos, perdiendo una buena oportunidad para el equipo de cara a su objetivo de acabar cuartos en constructores, algo que no han logrado.

Fernando Alonso

9| El salvador de McLaren. Alonso comenzó la temporada de maravilla con un gran quinto puesto en el Gran Premio de Australia, finalizando por delante de Max Verstappen. En las primeras cinco carreras el español logró finalizar entre los ocho mejores pero a medida que avanzó la temporada McLaren comenzó a bajar su rendimiento y Alonso volvió a tener los mismos problemas que en el pasado. El asturiano a pesar de todo hizo grandes carreras en Singapur donde fue el mejor del resto y en Gran Bretaña donde acabó en un gran octavo lugar. 50 puntos para Alonso en la que ha sido su última temporada en Fórmula uno, una gran cifra que ha salvado al equipo inglés de volver a caer a lo más bajo posible.

Alonso se despide de la afición en Abu Dhabi. Foto: Getty Images.

Stoffel Vandoorne

4| Destrozado por Fernando Alonso. El piloto belga ha sido incapaz de superar a su compañero de equipo ni una sola vez en clasificación esta temporada, se ha visto completamente superado por Alonso en todo momento y su moral ha terminado muy tocada. Vandoorne realizó buenas carreras al inicio de la temporada finalizando noveno en Australia y octavo en Baréin. Sin embargo, a partir de la cuarta carrera fue incapaz de sumar puntos hasta la decimonovena prueba en México donde tras una gran carrera acabó octavo. Vandoorne deja la Fórmula uno sumando 12 puntos esta temporada, uno menos que el año pasado con el motor Honda. Temporada para el olvido para un Stoffel que ha sido triturado por el piloto español.

Sérgio Pérez

7| Buena temporada. El piloto mexicano ha vuelto a superar a su compañero Esteban Ocon en una temporada que no ha sido nada sencilla para Force India. El coche dejó mucho que desear en las primeras carreras pero un podio suyo en la cuarta prueba de la temporada en Bakú dio mucha moral al equipo. A medida que avanzó la temporada los resultados mejoraron ya que las prestaciones del equipo cada vez eran mejores. El mexicano sufrió en alguna carrera como en Singapur y en su país pero acabó anotando grandes resultados en el tramo final como un quinto en Bélgica y un octavo en Abu Dhabi. Sérgio se sigue consolidando como uno de los mejores pilotos de la zona media de la Fórmula uno. Sin duda el podio de Pérez ha sido el mejor momento del equipo en este 2018.

Esteban Ocon

7| Una pena que no corra en 2019. A pesar de haber sido superado por Pérez una vez más el piloto francés ha mostrado un gran nivel esta temporada. Ocon al igual que el año pasado ha batido a Pérez en clasificación y le ha dado mucha guerra en carrera pero finalmente su número de puntos ha sido inferior al del mexicano. El francés dio una gran alegría al equipo al poner el coche tercero en la clasificación de un Gran Premio de Bélgica marcada por la lluvia. Ocon acaba esta temporada con grandes resultados como fueron el sexto puesto en Mónaco y el sexto puesto en Bélgica. Además, ha logrado acabar entre los diez primeros en más de la mitad de las carreras. Buena temporada para Ocon que se queda sin sitio para 2019 y tendrá que conformarse con ser piloto reserva del equipo Mercedes.

Charles Leclerc

9| La revelación de la temporada. El campeón de la Fórmula dos en 2017 comenzó sembrando muchas dudas en la Fórmula uno al comenzar la temporada con tres carreras para el olvido. Sin embargo, tras lograr un sexto puesto en Bakú se vino arriba y comenzó a meterse entre los diez primeros con mucha frecuencia. El piloto monegasco ha superado claramente a Marcus Ericsson y ha sido capaz de lograr 37 puntos con un Sauber, algo que no se veía desde la temporada 2013. Leclerc ha llegado a ser el mejor del resto en Rusia y en Brasil y ha cosechado grandes resultados durante toda la temporada. El monegasco correrá en Ferrari en 2019, la revelación de 2018 luchará por podios y victorias la próxima temporada.

Leclerc se marcha de Sauber tras haber cuajado una gran temporada. Foto: Getty Images.

Marcus Ericsson

5| Se va por la puerta de atrás. El piloto sueco se va de la Fórmula uno sin poder derrotar a un compañero de equipo en ninguna de sus cinco temporadas. Ericsson ha sido capaz de volver a puntuar en la Fórmula uno en 2018 tras no haber puntuado ni en 2016 ni en 2017 con un Sauber muy poco competitivo. A pesar de haber sumado nueve puntos, se ha visto claramente superado por Leclerc (que ha sumado 37) durante toda la temporada. El sueco logró su mejor clasificación de su carrera, al clasificar sexto en Brasil pero su carrera fue para el olvido. Un piloto que nunca ha demostrado ser un fuera de serie se marcha por la puerta de atrás.

Pierre Gasly

8| Ascenso merecido. El piloto francés ha vivido una temporada de adaptación al motor Honda en la que ha logrado algún que otro gran resultado como el cuarto puesto en Bahréin y el séptimo puesto en Hungría. Gasly ha sido muy irregular y ha tenido algún que otro problema de fiabilidad a lo largo de la temporada pero a pesar de ello ha logrado un buen puñado de puntos que ha permitido al equipo luchar por el octavo puesto en el mundial de constructores hasta la última prueba. El francés correrá en Red Bull la próxima temporada y tendrá una gran oportunidad para luchar por victorias y podios.

Gasly correrá para Red Bull en 2019. Foto: Getty Images.

Brendon Hartley

3| Perdido en el gran circo. El piloto neozelandés se marcha por la puerta de atrás de la Fórmula uno tras una temporada para el olvido en el que tan solo ha podido sumar un total de cuatro puntos. Hartley se ha visto totalmente superado por Gasly en la mayoría de Grandes Premios y ha lastrado a Toro Rosso en su batalla particular con Sauber por el octavo puesto en el mundial de constructores. Cabe decir que ha sufrido muchos más problemas de fiabilidad que su compañero de equipo pero a pesar de todo su versión ha sido muy pobre. Red Bull no confía en él y ha preferido contratar de nuevo a Kvyat antes que darle una segunda oportunidad.

Lance Stroll

2| Sigue sin convencer a nadie. El piloto canadiense ha sumado seis de los siete puntos del equipo Williams en un año para el olvido tanto para él como para el equipo británico. Stroll se ha visto superado por su compañero de equipo en clasificación pero le ha ganado la partida en carrera. Además, los errores de pilotaje del canadiense han costado las carreras de otras personas como la de Hartley en Canadá y la de Alonso en Estados Unidos. El nivel de Williams ha sido muy pobre al igual que el suyo. Gracias a su padre tendrá un asiento en Force India en 2019, veremos si aprovecha o no esa oportunidad.

Sergey Sirotkin

3| Un punto y adiós. El piloto ruso logró su primer punto en la Fórmula uno en el Gran Premio de Italia, el único punto que fue capaz de lograr en el gran circo ya que el año que viene se marchará a otra competición automovilística por falta de confianza por parte del equipo Williams. Sirotkin no ha dado una imagen tan mala como su compañero ya que no ha arruinado carreras ajenas pero también se ha visto completamente perdido por culpa del bajo nivel de su coche. Nadie sabe lo que pasará con Sergey en el futuro pero la Fórmula uno no lo tendrá en su parrilla en 2019.