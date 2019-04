Marc Márquez: "Ducati siempre va al límite pero la corona ha sido para nosotros los últimos años"

Marc Márquez ha tenido la oportunidad de comentar de nuevo todo lo ocurrido alrededor del spoiler montado por Ducati en la primera carrera del año en Qatar, algo que finalmente fue declarado legal por el Tribunal de Apelación de la FIM.

"Sigo pensando lo mismo", respondió Márquez ante la pregunta de uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa. "Yo sé lo que pasó: en Qatar un piloto me ganó. Me centro básicamente en eso. Estas dos semanas he estado viendo vídeos de Qatar para ver qué hice mal y qué hice bien, vídeos de Argentina para intentar mejorar el resultado del año pasado y lo técnico lo dejo para las fábricas".

"No me esperaba nada porque tampoco entiendo exactamente. Creo que la parte técnica es difícil de entender y si hay una reclamación es que el reglamento lo han leído todos y tienen una opinión diferente, sino no reclaman. Pero me abstengo en este tema porque técnicamente no entiendo nada de la moto", indicó.

El piloto de Cervera quiso destacar el carácter innovador de las Ducati pero presumió de títulos y de su marca.

"Ducati siempre va al límite a nivel técnico, igual que yo en la pista. Siempre está estudiando algo. Pero me quedo que en los últimos años la corona ha sido para nosotros, por lo que Honda tampoco hace mal las cosas", dice el catalán.

Marc avanzó que Honda está evaluando la posibilidad de tener su propio spoiler para ponerlo en pista, aunque sabe que es un proceso lento ya que no aún no lo tienen.

"Seguramente Honda ya está investigando y está trabajando para probarlo. Pero son cosas que cuando uno las tiene, las pruebas. Sino no".

También comentó lo que espera para este fin de semana en el circuito de Termas de Rio Hondo, donde saboró la victoria en 2014 y en 2016.

"Es difícil entender, porque Ducati aquí en el pasado hizo una carrera muy buena. Estaban para acabar segundo y tercero", recordó el catalán sobre el incidente de hace tres años entre los italianos Iannone y Dovizioso cuando ambos compartían box. "Yamaha ha ido rápido aquí en el pasado, Suzuki irá rápido, veremos cómo funcionamos nosotros, pero es una pista que creo que si nos centramos en el trabajo de nuestro box podemos sacar un buen resultado", terminó Marc.