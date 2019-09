Rueda de prensa del Gran Premio de Aragón 2019

La emoción en el mundo del motor vuelve un fin de semana más. Tras la anterior cita en Misano, los pilotos desembarcan en el Campeonato del Mundo de motociclismo en MotorLand Aragón con motivo del Gran Premio Michelin de Aragón. Dicho premio ha arrancado hoy jueves 19 de septiembre a partir de las 17:00 horas con la rueda de prensa oficial. Mañana viernes 20 se llevará a cabo la primera sesión de entrenamientos libres de Moto2 a las 9:00 horas, mientras que MotoGP será a las 9:55 y Moto2 a las 10:55. La jornada continua con la FP2 cuyo horario en la categoría reina está programada para las 14:10. El sábado 21 continuarán los entrenamientos libres y el gran día será el domingo 22, donde la carrera de MotoGP arrancará a las 13:00.

El ganador del anterior premio, Marc Márquez, mostraba un semblante relajado ante la prensa. Precisamente, el piloto está de celebración ya que en el GP de Aragón cumple 200 GGPP. “El tiempo pasa muy rápido y cuando me dijeron que cumplía 200 GGPP aquí no me lo podía creer. El ser humano tiene el defecto de acordarse más de lo malo que de lo bueno. Me acuerdo de la lesión de 2011 y de algunas caídas importantes. Lógicamente también me acuerdo de 2014, cuando mi hermano y yo ganamos el título de campeones del mundo. Son recuerdos que marcan, como Estoril 2010, donde empezó todo. Pasó lo que pasó, pero salió bien y gané el título aguantando la presión. Por suerte he vivido pocos momentos malos, pero como ha habido pocos me acuerdo más. El balance es muy bueno, pero no me gusta ver las estadísticas. Estamos en el buen camino y seguiremos disfrutando encima de la moto. Firmo los 200 GGPP siguientes igual, pero es difícil aguantar a este nivel. Nuestro objetivo cada año es luchar por victorias y por títulos”.

Todo lo contrario a Marc Márquez es Jorge Lorenzo, que ha revelado que sigue sin estar al cien por cien y prevé que se recuperará a partir de la gira asiática. “No tengo la espalda como la tenía antes. Ni ósea ni muscularmente estoy igual debido a la lesión. No he tenido tiempo de recuperarme y entrenarme fuerte”. Se especula una retirada del piloto mallorquín, pero él mismo lo ha dejado claro. “Como dije en Misano, en mi cabeza está el hecho de que tengo dos años más de contrato. Los pienso cumplir. En la vida todo puede pasar, pero en mi cabeza no está la palabra renuncia, ni abandonar”.