Tatay, Pawi y Kofler nuevas incorporaciones a Moto3 para 2020

Empezamos con el fichaje del español Carlos Tatay, piloto que se ha proclamado campeón de la Red Bull Rookies Cup, consiguiendo cuatro victorias y cinco podios, correrá en 2020 en Moto 3 con una KTM, en el equipo de Avintia.

"Estoy muy contento de, por fin, poder anunciar que estaré en el Mundial de MotoGP, en la categoría de Moto3, el año que viene", confirmó Carlos Tatay. "Además, hacerlo en un equipo con tanta experiencia e historia en el campeonato es algo increíble. Tocará disfrutar al máximo, ser como una esponja para aprender rápidamente y dar el cien por cien cada vez que me suba a la moto. Ha sido una temporada fantástica donde hemos luchado duro para ganar la Red Bull MotoGP Rookies Cup, pero todavía faltan varias carreras del Mundial Junior de Moto3, donde quiero estar delante para llegar a tope a mi debut en el Mundial".

El piloto de Moto2 Pawi, en 2020 correrá con una Moto3, pero seguirá compitiendo con el equipo de Petronas.

"Estoy encantado de seguir en este equipo una temporada más", confirmó Pawi. "Aquí me siento como en familia. Les dije que quería volver a Moto3 y me ofrecieron esta gran oportunidad. Es algo que quería porque 2016 fue mi único año. Creo que todavía tengo mucho que aprender allí. Tener a un piloto experimentado como John a mi lado también me será muy útil. Mi objetivo será intentar estar en cabeza. Esta convalecencia lleva tiempo y es frustrante. No hay mucho que hacer, excepto seguir trabajando. Espero que esta última operación me ayude a recuperarme". El piloto malayo sufrió una caída que en el GP de Gran Bretaña, lesionándose la muñeca derecha e impidiéndole competir desde entonces.

Por último, Maximilian Kofler participará junto al equipo CIP-Green Power en la categoría de Moto3™. El piloto de 19 años del Campeonato del Mundo Junior de Moto3™ es el primer piloto austríaco en participar en el Campeonato del Mundo tras 10 años.

"Estoy muy contento de unirme al equipo CIP-Green Power. Gracias al apoyo de KTM, mis padres y mis patrocinadores, mi proyecto de pilotar en el Campeonato del Mundo se ha hecho realidad. Tengo muchas ganas de descubrir las oportunidades que me ofrece el Campeonato del Mundo. Se avecina un gran desafío y aunque no será fácil combinar el hecho de seguir con mis estudios y la competición a un nivel tan alto, me siento preparado"., confirmó Kofler.