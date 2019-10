Crutchlow: “Todos estamos muy contentos con el día de hoy”

Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Australia y como cada viernes previo hoy se han llevado a cabo las primeras jornadas de entrenamientos libres de los pilotos de la categoría reina. Con unas condiciones meteorológicas un poco complicadas, Cal Crutchlow logró la tercera posición de la clasificación de tiempos. Durante la primera sesión, el piloto británico fue el 14º más rápido, sin embargo, en la FP2, Crutchlow registró la tercera vuelta más rápida incluso por delante de Marc Márquez. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones de Crutchlow?

“Ahora mismo me siento bien, pero no me siento a gusto del todo encima de la moto en este momento. En la primera curva hay veces que me da un poco de miedo entrar, pero hoy he conseguido hacer el tiempo más rápido en la última sesión”, declaró el piloto de LCR Honda ante los medios al terminar los entrenamientos. Y añadió: “En general, todos estamos muy contentos con el día de hoy, aunque sé que debemos mejorar algunas áreas y mejorar ciertos aspectos de la moto”.

En cuanto a los neumáticos, el piloto británico ha reconocido que le ha ido bastante bien. Por último, Crutchlow también ha confesado que uno de los aspectos que más le preocupa son las condiciones meteorológicas. “El clima pronosticado para mañana no es bueno y yo no me siento muy cómodo con la moto majo la lluvia. Ya veremos si podemos mejorar esa sensación el resto de fin de semana. Espero que la carrera esté seca el domingo”.