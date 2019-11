Rueda de Prensa de posterior a los entrenamientos clasificatorios

A la rueda de prensa tras conseguir las poles de Moto3, Moto2 y MotoGP y el segundo y tercer puesto en MotoGP han asistido Andrea Migno, Jorge Navarro, Fabio Quartararo, Marc Márquez y Jack Miller.

Ha empezado con la entrega de los relojes de Tissot a los tres pole man del Gran Premio de la Comunitat Valenciana entre algunas risas, donde la primera pregunta iba dirigida a Fabio Quartararo haciendo referencia al día de hoy. El francés ha comentado que ayer no se sintió del todo bien pero hoy ha sido un día interesante: “Ayer no me sentí bien, pero hoy ha sido interesante. Hemos hecho una mejora , no tanto como la de Marc Márquez o Maverick Viñales pero estoy bastante contento”.

La segunda pregunta en la que el periodista de DORNA le hablaba sobre el pasado Gran Premio que fue el disputado en Malasya Quartararo confesaba que hizo vueltas que se podrían calificar como malas. “En Malasya hice vueltas desastrosas y no podía frenar bien la moto. Debemos mejorar eso para la siguiente temporada y la presión de delante pero creo acabaremos bien esta temporada 2019”.

Por lo que respecta el Campeón del Mundo Marc Márquez aseguraba que han probado cosas nuevas pero sin embargo este fin de semana no ha sido el mejor para ellos: “No me siento lo suficientemente rápido para mañana pero el objetivo es estar en el podio. No estaba empujando mucho hoy y a mitad he cambiado la moto para probar cosas nuevas. Me he caído pero es una caída típica de Valencia”.

Jack Miller que parecía bastante cómodo en la rueda de prensa se ha mantenido optimista cuando le preguntaban por mañana y entre broma y broma confirmaba que se ha sentido feliz por conseguir esta pole aunque “las condiciones eran complicadas por el frío, ha sido un buen fin de semana”.

Pasando ya a las categorías más pequeñas Jorge Navarro declaraba: “estoy muy feliz por la pole en casa. El fin de semana iba rápido pero no lo suficiente, hoy hemos hecho algunos cambios para mejorar y me he centrado en hacer solo una vuelta buena. Por suerte ha salido bien”. También afirmaba que correr en casa y la afición “le da un gran plus” y que la sorpresa que le ha preparado su círculo más cerrado le ha motivado mucho: “ver que la gente que te rodea se trabaja estos detalles te da más alegría”.

Por su parte Andrea Migno que mostraba su alegría por la pole se mantenía cauteloso porque “mañana será un día frío y puede que sea una carrera en grupo como siempre pero trataré de quedar lo mejor posible”.