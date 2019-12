Marc Márquez es un todo en uno

Todo el mundo puede preguntarse qué sería de un famoso si no se dedicara a lo que es. En este caso, el de Cervera ha confirmado que su pasión hubiese estado ligada al mundo del motor 100% seguro. Es un todo en 1 con las motos, ya que asegura que “las chapucillas de por casa no se le dan nada bien”. Un buen piloto necesita a un gran equipo para cosechar buenos resultados como los que tiene Marc Márquez, superándose cada vez más y consiguiendo nuevos récords y más Gran Premios.

En pista tiene a su equipo oficial, pero cuando no está en la pista y va a entrenar offroad, cuenta con un equipo más especial. “Es verdad que en pista tengo a mi equipo, pero cuando voy a entrenar offroad no puedo contar con ellos. Normalmente me acompañan Jose y mi hermano Álex, aunque muchas veces mi padre también viene y nos lleva las motos hasta el circuito. Entre todos nos encargamos del ajuste, y si se estropea algo, nos ponemos y miramos cómo arreglarlo. No es que vengan solo a ayudarme claro, entrenamos juntos y solucionar estos temas es un añadido al entreno”, dijo el piloto de Cervera.

Claramente existe una desventaja si la avería se produce durante el entreno. “Arreglar las cosas en mitad del entreno tiene sus desventajas, ya que disponemos de menos tiempo para centrarnos en la mecánica. Si estamos con un problema leve en mitad del entrenamiento, intentamos solucionarlo al momento, pero si queda poco para terminar, pues ya no sigo y me preparo para ensuciarme las manos. Si el problema es grave, volvemos tranquilamente a casa, y cuando estamos en Cervera lo arreglamos allí en el garaje”, afirmaba Marc.

Su gran maestro era su padre, quien realizaba las tareas de mantenimiento. “Es algo que he aprendido desde pequeño. Me fijaba en lo que hacía mi padre, ya que era él quien hacía las tareas de mantenimiento. Yo, siendo como soy, tenía la inquietud de aprender a hacerlo todo y no me perdía detalle. Siempre lo he tenido muy claro, de no haber sido piloto, me habría gustado estar en el mundo de las motos como mecánico”, declaró el piloto.