Quartararo sobre Márquez: "Pelearé contra él"

Si tenemos que hacer un resumen de la temporada que hemos vivido este año, posiblemente Fabio Quartararo sea mencionado en numerosas ocasiones. El por qué es evidente; el joven piloto apodado “el diablo” ha dado todo de si y ha sido una gran revelación en su primer año como piloto de la categoría reina, suponiendo esto una amenaza para los ya consolidados en la categoría.

El propio piloto se muestra muy feliz por todo lo que ha conseguido, pero lo que más nos llama la atención de él es esa ambición por ganar; las ganas de superar a sus adversarios, incluyendo a los que considera ídolos, como Márquez y Rossi. Pese a su corta edad, no quiere dejar para mañana todos los triunfos que pueda obtener hoy. Precisamente él ha realizado unas declaraciones para Marca, donde analiza su temporada, sus propios avances, así como también comenta algunos aspectos relacionados con el Paddock.

Fabio trae consigo el apodo de “el diablo” desde que compró un casco siendo un niño, en el cual venía reflejado ese título. Él mismo dice que para él es un simple apodo porque en la parrilla hay más de un diablo, refiriéndose fundamentalmente al comportamiento de los pilotos: “Para mí, un diablo es querer estar siempre delante. No me gusta estar atrás, quiero ser el más diablo en el tema de trabajar duro”.

Siguiendo con todo ello, habla de sus “dioses” del motociclismo, de aquellos que le han influenciado de alguna manera para estar a día de hoy en la cúspide del motociclismo. Habla, por supuesto, de Rossi, así como de Márquez, al que todos sabemos que admira profundamente: “Es mi ídolo (refiriéndose a Valentino) porque cuando yo era pequeño, Marc aún no estaba aquí […] hace 14 años ya estaba ganando carreras en MotoGP y fue el que más me marcó. No es el que me motivó para realizar este deporte, pero sí las ganas de ver las motos, por lo que sí puedo considerar que es mi ídolo”.

En relación a Márquez, un piloto al que podríamos considerar de su época ya que se llevan muy pocos años comenta que: “Es un piloto que ha llegado a este mundo y es el mejor, pero es que a día de hoy sigue mejorando, no es que haya llegado ahí y ya está. La consistencia que tuvo en 2019 fue impresionante […] no sé qué apodo ponerle en esta temporada”. También ha aprovechado la oportunidad de responder a las declaraciones del de Cervera, el cual lo ha señalado como su futuro máximo rival, algo que veremos en breves ya que su potencial es lo que nos da a entender: “gran rival no es todavía el nombre justo, pero uno de los rivales sí porque desde mitad de temporada en adelante tuvimos unos piques muy bonitos y seguro que si seguimos trabajando así, el año que viene también estaremos peleando. Puede que no sea un rival que pelee por el mundial, pero sí pelearé contra él”.

A veces dicen que la ausencia de palabras también habla, y en este caso lo podemos de afirmar ya que la ausencia de adjetivos por su parte para describir a Márquez nos muestra la gran admiración que le tiene y la gran referencia que ve en él como modelo a seguir para convertirse en el día de mañana en todo un campeón. “Hay que trabajar muy duro para ganarle”.

Además, el joven nos ha hecho ver cómo ha sido esta temporada para él, mostrándonos qué pasos ha seguido para alcanzar la gran cantidad de éxitos de esta temporada: “Este año he dedicado mucho tiempo para concentrarme en mi carrera deportiva, incluso cuando estoy en casa. He pensado más en mi carrera deportiva que en mi vida personal o en disfrutar […] por esto hemos llegado muy bien y muy fuertes a muchas carreras”.

Por otro lado y yéndonos a un aspecto de equipos, ha comentado también algunas dudas que los aficionados al motociclismo tenemos, sobre todo de cara a las próximas temporadas. Este año tendrá una moto igual a las Yamaha oficiales, pero a diferencia de estas, está en un equipo privado: “Podemos ganar, es más difícil pero no imposible. Es nuestro segundo año, tampoco tenemos una experiencia muy grande, pero tenemos el mismo material. No veo ningún problema si las motos y todos los extras son iguales”.

Finalmente y en relación al tema anteriormente mencionado, ha callado las voces que dicen que si se va en 2021 a Ducati, lo haría por dinero: ”Ducati puede tener esa reputación del dinero, pero yo no lo veo así. Podríamos decir que en Honda también hay dinero. Yo no haré nunca un cambio por dinero, y más por motos”.

Como vemos, es un chico con las ideas claras y con sus metas más que delimitadas: el ser campeón del mundo es un proyecto por el que trabaja día a día, aunque para él, ya es un regalo poder trabajar al lado de los que siempre ha considerado sus ídolos. De momento, va algo más a corto plazo y trabaja duramente par hacerse con alguna victoria en la categoría reina después de tanto luchar por ella siendo rookie esta temporada. ¡Que tiemble Márquez que viene “el diablo”!