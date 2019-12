Una mirada al pasado: Historia del Motociclismo

La Historia la hacemos las personas con nuestras acciones, dejando una gran huella difícil de borrar, ya que la Historia tiene el poder de perdurar en el tiempo, narrando esos acontecimientos que nosotros mismos hemos creado con nuestras victorias y derrotas, pero también con cada paso que hemos dado para alcanzar lo que queríamos, intentando lograr que se acuerden de nosotros. Es verdad que los historiadores siempre decimos que lo que más relevancia tiene, al fin y al cabo, es la “historia de los vencedores” y que precisamente, lo que hemos de buscar es conocer el lado opuesto: “la historia de los vencidos” para así poder decir que conocemos la historia al completo, con sus cosas buenas y malas, pero también contrastando, ya que los vencidos, generalmente, eran las personas con menos poder adquisitivo, los que no tenían nada para luchar y aun así, luchaban con lo único que tenían: su propio cuerpo.

Podríamos decir que en el motociclismo pasa algo similar, y es que por desgracia hay pilotos olvidados ya que su paso por este deporte ha sido silencioso, casi de puntillas, mientras que los vencedores serán recordados de por vida no sólo por los aficionados, sino por todas las personas, por lo que han supuesto para la historia en general: valentía, sacrificio, alegrías, trabajo duro y un sinfín de adjetivos que nos dan a ver que el motociclismo es algo más que un deporte; el motociclismo tiene alma, y ese alma la forman todos los que participan en él.

Por ello, vamos a hacer un breve repaso por todos aquellos nombres que han creado la historia del motociclismo como deporte mundialista, el cual surgió en 1949, creado por la FIM, aunque anteriormente a esto pudimos ver algunos campeonatos similares, antesala del mundial que conocemos hoy día, con gran cantidad de categorías que giraría en torno a la cilindrada del motor que usasen, aunque el mundial se fue especializando años más tarde, llegando a 1970, con el hito principal del predominio de motores de 2 tiempos frente a los de 4. Poco a poco, las categorías se fueron transformando, llegando a las que conocemos hoy: moto3, moto2 y MotoGP, pero eso es otra historia ya que nuestro foco fundamental hoy es recordar algunos nombres de leyenda.

Como no puede ser de otra forma, hemos de comenzar por el principio, y ese no es otro que Carlo Ubbiali, con un total de 9 victorias mundialistas, siendo esta leyenda uno de los que marca el inicio del motociclismo, sumando la gran mayoría de sus títulos en la categoría de 125cc. Seguimos nuestro particular recorrido, destacando el liderazgo de Reino Unido desde los inicios hasta 1960, fundamentalmente en la categoría de 350cc, siendo un nombre muy relevante el de John Surtees, también piloto leyenda, con un total de 7 títulos mundialistas a sus espaldas, aunque de reconocer es el mérito que tenían por aquel entonces los pilotos que corrían varias categorías a la misma vez: lo hacía Surtees, Ubbiali y años más tarde, como veremos ahora, también lo hicieron Nieto, Hailwood, Agostini y Spencer, entre otros.

Damos un salto en el tiempo y nos vamos a 1969, momento en el que España empieza a tener presencia en el listado de campeones del mundo, con Nieto como cabeza fundamental. “El Maestro”, como la gran mayoría del Paddock lo conocía, marcó un antes y un después en el motociclismo, ya que es un gran referente para todos los pilotos, independientemente de la época de la que hablemos o nos refiramos. Es sobre todo entre los españoles donde levanta pasiones, ya que a muchos los ha ayudado a formarse con sus consejos y a llegar a la cúspide; si no, que se lo digan a Márquez, Pedrosa o Lorenzo, que han crecido como pilotos con él al lado y, a día de hoy, pese a que ya no está entre ellos, sigue su imagen perdurando en la mente, no sólo de ellos, sino de los aficionados en general, y es que es digno de admirar por sus 12 + 1 títulos mundialistas, tan sólo superado por Agostini, su máximo rival, el cual acumula quince. De él también podemos destacar su valentía y su ambición por querer ganarlo todo.

Podemos seguir mencionando pilotos, donde cabe destacar leyendas como Kenny Roberts o Aspar, siguiendo este último con las rachas de victorias españolas, siendo también un gran referente principalmente en España.

Si seguimos avanzando en nuestro eje cronológico, ocupan un lugar muy importante Lawson y Spencer, dos estadounidenses que llevaron hasta la cima la bandera de su país, haciendo que desde ese momento, su himno sonara casi con la misma frecuencia que lo hacían el italiano, británico o español, aunque el primero era muy difícil de desbancar de su posición, recordamos que no sólo Agostini había sumado títulos al casillero italiano, sino que había pilotos muy fuertes que en todas las categorías destacaban.

Fredie Spencer | Foto: MotoGP.com

Nos remontamos ahora a la década de los 90, ya algo más cercano a la actualidad, donde Capirossi seguía colocando a su país, Italia, como líder indiscutible de este deporte, al que también ayudó Biaggi, con 4 títulos seguidos en 250cc. Por otro lado, Wayne Rainey y Kevin Schwantz, ambos estadounidenses, volvieron a levantar a su país en 500cc, por aquel entonces la categoría reina, liderando los 4 primeros años de esta década, luchando entre ellos y dándoles grandes espectáculos a la afición, la cual disfrutaba con cada adelantamiento, pero todo se tornó de negro cuando un accidente dejó al primeramente mencionado en silla de ruedas, haciendo que la época dorada de Estados Unidos en el motociclismo llegase a su fin, algo que posteriormente, en el año 2000, Kenny Roberts Jr intentó reanimar ganando un título que no se respetó para el país hasta 7 años después con el añorado Nicky Hayden, considerado un gran héroe para Estados Unidos por volver a ganar después de tantos años.

Wayne Rainey | Foto: MotoGP.com

Dejando atrás ese salto al futuro, volvemos a mediados de los 90, donde Australia empieza a tomar importancia con Michael Doohan, el cual consiguió un total de títulos sucesivos en 500cc.

El final de década trajo consigo la aparición de un joven Valentino Rossi, que allá por el 1999 consiguió su primer título; eso sí, en 250cc, compartiendo año de victorias con dos pilotos muy especiales: Alzamora en 125cc, ganando el campeonato prácticamente sin subir a lo más alto del podio, y Álex Crivillé en 500cc, un gran éxito que se celebró como nunca en España, ya que hacía 10 años que ningún español ganaba en el mundial de motociclismo. Además debemos tener en cuneta un gran cambio: la sustitución de 500cc por MotoGP, que ahora tendría la cilindrada de 990cc, sufriendo dos cambios más hasta llegar a los 1000cc que tiene hoy día.

El nuevo siglo supuso la aparición de cada vez más nombres españoles en la parrilla, todos ellos probablemente influenciados por pilotos como Nieto, Aspar, Crivillé o Alzamora, entre otros, donde tampoco podemos olvidar mencionar a Sito Pons. Valentino Rossi seguía sumando títulos, desde entonces, en la categoría reina, pero poco a poco iban apareciendo adversarios dispuestos a plantarles cara: un joven Pedrosa que, pese a sus triunfos en las categorías inferiores fue incapaz de ganar en MotoGP, aunque eso no negaba en absoluto su gran talento y potencial. Lorenzo, por su parte, fue ganando desde bien pequeño, consiguiendo arrebatarle algunos títulos a Rossi, teniendo en su poder 5 de ellos que le acreditaban como el mejor del mundo. No podemos pasar por alto, hablando de Rossi, el mencionar a un gran amigo suyo: Simoncelli. El joven italiano murió con sólo 23 años, siendo un piloto que nos daba destellos del gran futuro tenía por delante, al igual que sucedía con Kato o Salom, pilotos que quedarán siempre en la memoria de los aficionados y que nos hacen replantearnos esa pregunta tan repetida: ¿Hasta dónde hubieran llegado si no se hubieran ido?

Una gran revelación fue Casey Stoner, considerado el único piloto capaz de dominar la Ducati; título que a día de hoy nadie le ha quitado pese a los grandes intentos de adversarios como Lorenzo o Dovizioso, entre otros.

Rossi y Stoner, Laguna Seca | Foto: MotoGP.com

Podríamos decir que uno de los grandes cambios en el estancamiento supuesto por las 9 victorias de Rossi, al cual se le consideraba que no tenía rival alguno se produjo cuando Marc Márquez subió a la categoría reina, el cual ya traía dos títulos bajo la manga pese a su corta edad. A día de hoy se encuentra a 1 de igualar a Rossi y es considerado como su sucesor, aunque a decir verdad, tenemos que admitir que son dos trayectorias totalmente distintas y que, pese a coincidir en una misma cronología, sus inicios fueron en dos etapas distintas, y, por ende, su forma de actuar está muy ligada a ello.

La historia la seguirán escribiendo ellos, los pilotos del futuro. De momento, podemos admitir que hay muchas jóvenes promesas que deparan al motociclismo un futuro más que brillante y lleno de acción para nuestro disfrute.