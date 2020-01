Johhann Zarco: “ 2019 fue un desafío perdido”

Johann Zarco llegó a la categoría reina en 2017 con el equipo Yamaha Tech 3, al año siguiente se fué a KTM como piloto oficial, y ha estado dos temporadas. Aquí ha podido lograr seis podios. Pero después de hacer varias declaraciones sucias donde mostró el malestar con la fábrica, fue bastante para romper el contrato con el equipo austriaco. Que se despidió en el GP de Misano y donde dejó una plaza libre para 2020.

Después de tener que ver las carreras en casa, el francés se subió a la Honda en las últimas tres carreras sustituyendo al lesionado Takaaki Nakagami. Allí se le abrió una pequeña puerta para ser piloto de HRC, pero con el acuerdo de Álex Márquez se le cerraron. Así que Zarco tenía pocas posibilidades de futuro si no era ir a la categoría de Moto2. Finalmente firmó con Ducati para el equipo Avintia.

Johann Zarco hizo una entrevista con el medio italiano motosprint donde habló sobre KTM, su futuro con Ducati, las carreras con Honda, entre otras.

Habló sobre sus dos años con KTM y dijo que no se arrepiente pero añadió que “ firmar con ellos no fue totalmente mi elección, me unió mi ex gerente, confié mucho en él y, de hecho, tal vez fue demasiada confianza lo que nos llevó a tomar una decisión apresurada”. La temporada pasada para el francés fue un desastre pero le ha hecho crecer como persona y ahora solo mira para adelante y espera lo mejor con Ducati.

Con en equipo italiano pudo contactar antes, pero cuando le dieron la oportunidad de subirse a la Honda no se lo pensó dos veces. “He ido rápido en el pasado y en este pequeño desafío con Honda he demostrado que todavía puedo ser ese piloto. Todavía no he ganado, pero parece que él ha ganado todavía suficiente valor para hacerlo bien ".

Y con el futuro en el aire de Lorenzo se le pudo acercar la suerte, pero no fue así. Así que al día siguiente Ducati contacto con él. Si no hubiera tenido la oportunidad de Ducati, Johann hubiera regresado a la categoría de Moto2 con el equipo Marc VDS ya que tuvo la oportunidad de firmar con ellos. Finalmente el francés correrá con el equipo Avintia.

Correr como piloto oficial en Ducati en 2021 “Sería hermoso, pero ahora me concentro en el presente, en el día de hoy. Solo estoy esperando las pruebas de febrero, si voy rápido será positivo y luego todo vendrá como consecuencia. Claramente, el lugar en un equipo oficial que gana es un sueño para todos. Será el objetivo, pero no lo que es ahora. Ahora pienso en ir rápido en Ducati con el Equipo Avintia ".

Para 2020, Zarco tiene como objetivo estar entre los 10 primeros. Si lo consigue entonces intentará mejorar y acercarse más a la cabeza y demostrar que tiene potencial y que puede estar en un equipo oficial de nuevo.

Le preguntaron con qué piloto está inspirado para subirse a la Ducati y dijo: “El ejemplo de Lorenzo es muy positivo para mí, porque tiene un estilo muy particular. Es un estilo único, tan limpio y preciso que si no tiene la sensación correcta no puede ser rápido, siempre ha estado sin medias tintas. Con Ducati logró ganar en Barcelona, ​​en Mugello, en Austria, lo que me hace pensar que los ingenieros de Ducati lograron adaptarse a él. Cuando ganó, vimos a un Lorenzo puro”.

Aquí podemos ver que Ducati tiene un punto fuerte que son capaces de ir en dirección al piloto, en cambio, en Honda son más conservadores en este aspecto.

El trato que tuvo Zarco en Honda fue muy bueno donde afirmó que “ fueron los mejores 15 días de mi 2019”. Al francés la moto le gustó y encontró sentimientos positivos sobre ella.

Como lección principal que ha sacado de la mala temporada de 2019 es que “me hizo darme cuenta de que lo que realmente necesito en mi vida es ir en moto y ser rápido. Además de esto, aprendí mucho más sobre mí, a nivel humano, y esto también fue ayudado por la separación de mi ex gerente , lo que me dio mucha protección ".

Fue una decisión muy complicada dejar de lado a su mánager, Fellon, ya que ha estado junto a él muchos años y le ha ayudado en muchas cosas, como cuando ganó los dos mundiales de Moto2. “Gracias a él también he alcanzado este nivel, que es muy alto. Era una persona especial para mí, hizo todo para ayudarme a llegar a MotoGP, pero también para tirarme y dejarme sin nada. Es una persona extrema, cuando él estaba de mi lado, era una figura positiva, cuando lo tuve en mi contra, se volvió peligroso ", sentenció.

También tuvo la oportunidad de poder hablar de sus rivales, como Valentino Rossi donde dijo que estaría bien que este año pudiera ganar alguna carrera. También habló del vigente campeón del mundo, Marc Márquez, que para vencerle debes ser un deportista perfecto, tener valor, una buena moto y un poco de suerte. Y finalmente, habló sobre el dopaje de Andrea Iannone, “ para mí Iannone se convirtió en una estrella como un gran conductor, habiendo dicho que es un oponente que respeto por lo que hizo y por lo que es capaz de hacer, pero no estoy seguro de que esté 100% enfocado en las motos ".

Finalmente el sueño que tiene por cumplir Zarco, es ganar el título “si logro alcanzar este nivel, seré la persona más feliz del mundo".