Día de presentaciones para Yamaha, que muestra sus armas para desbancar a Honda

Los test de Sepang ya están aquí, lo que quiere decir que la temporada 2020 ha dado comienzo y qué mejor forma de hacerlo que conociendo los equipos que integrarán este año la parrilla, con sus caras nuevas y sus mejoras.

En este caso, hablamos de Yamaha, aunque primeramente nos centraremos en el Monster Energy Yamaha que hoy nos ha presentado la moto con la que competirán de cara a esta temporada que ya ha dado inicio, teniendo en cuenta todos los cambios que se desarrollarán el año que viene, pero todo a su tiempo, ya que ahora debemos centrarnos en el presente, que no es otro que esta temporada que tendrá como protagonistas a Maverick Viñales y a Valentino Rossi y, además, a Jorge Lorenzo, el cual ha estado presente en la presentación representando su papel de piloto probador.

Las puertas del box asignado al Monster Energy Yamaha para los test de Sepang se abrían para que la prensa pudiera captar la imagen de la M1 de 2020, la cual tiene una visión externa prácticamente similar a la de la temporada anterior, con predominios de azules oscuros y negros, dejando atrás esa Yamaha predominantemente azul.

La sorpresa de esta presentación no ha sido otra que ver a Jorge Lorenzo nuevamente vestido con los colores del equipo que tantos años ha confiado en él para ser ahora su piloto probador. El propio Valentino Rossi ha admitido en la rueda de prensa que él mismo presionó con bastante intensidad a Lin Jarvis para que consiguieran tener a Lorenzo como piloto probador, lo que proporciona al equipo una tercera visión sobre la moto; una visión que entiende de carreras ya que hace menos de un año estaba en la parrilla y también, que conoce la moto tras tanto tiempo pilotándola, a lo que no podemos olvidar sumarle que conoce la actualidad de Ducati y de Honda tras haber estado recientemente pilotando en ambas.

La rueda de prensa la ha abierto Lin Jarvis, comentando qué ha sucedido este invierno: "Hemos hecho grandes progresos y Yamaha ha encontrado nuevamente el camino pero aún así, necesitamos más. Son muy importantes estos test para saber qué dirección vamos a tomar. Los ingenieros japoneses han desarrollado mucho la moto y el motor". Por otro lado ha comentado también que están pensando en el futuro, ya que él mismo dice que en el paddock "hay hambre de captar los nuevos talentos", por ello, no han querido quedarse atrás y han decidido hacerse con Quartararo de cara a las dos próximas temporadas, aunque Rossi deberá irse de este equipo, comentando el propio Jarvis que hablar con él para ver su decisión fue lo más complicado ya que traía sus consecuencias de cara al equipo.

Rossi por su parte también ha sido preguntado sobre el tema, comentando que la decisión ha sido dura ya que ésta implicaba no estar en el equipo de fábrica pero, por otro lado, que se necesita mucho esfuerzo, más aún cuando no se es joven, y todo eso lo tiene. Vimos a un Valentino más que relajado admitiendo que, sea cual sea su futuro, será sin duda de la mano de Yamaha, y es por ello que el piloto italiano nombra en varias ocasiones la palabra "confianza"; la cual es existente por ambas partes y es más que necesaria en una situación como esta.

Viñales ha hablado de cuán de importante es la figura de Lorenzo en Yamaha este año: "Tenemos características similares. Para mí será más fácil trabajar así, además, él ha sido campeón del mundo con esta moto, queremos ser competitivos y creo que así lo seremos. Es necesario para mejorar".

Hemos podido ver un equipo muy unido, lleno de ilusiones y proyectos para desbancar a la imparable Honda, más aún contando con los tres pesos pesados que cuenta Yamaha esta temporada lo que, aunado a la potencia de la moto y a los nuevos avances, conseguirán grandes resultados.

Pero no sólo el equipo Yamaha Oficial ha realizado su presentación el día de hoy, el Yamaha SRT Petronas Racing Team también la ha llevado a cabo en Sepang, con sus dos pilotos: Fabio Quartararo y Franco Morbidelli llenos de emoción por destapar las armas con las que contarán esta temporada para acercarse aún más a las posiciones de cabeza.



En primer lugar ha hablado Razlan Razali, CEO del equipo, que comenta que: "El año pasado fue maravilloso con dos pilotos sorprendentes como Fabio y Franco. Tenemos muchas expectativas y este año es muy importante para nosotros ya que tenemos un proyecto muy importante entre manos".

Los pilotos se han mostrado realmente contentos con la moto que tendrán este año. El primero en mostrar sus sensaciones ha sido Franco Morbidelli que ha dicho sobre esta temporada lo siguiente: "Estoy contento de estar de vuelta. Todo es igual excepto la moto: nuevas innovaciones, nuevos colores... estamos preparados para trabajar". Más aún, Morbidelli se ha mostrado tranquilo con la moto que tendrá este año y ha comentado que una de sus expectativas principales es seguir con "su juego"; mostrando lo que vale y lo que trabaja y, ¿por qué no? aspirar a un podio.

Por otro lado, Quartararo se ha mostrado feliz por luchar un año más en el equipo en el que le abrió las puertas a la categoría reina, pero sin olvidar el futuro que tiene por delante, el cual tiene escrito su nombre junto al Monster Energy Yamaha para las temporadas 2021 y 2022 : "He firmado un documento importante para el futuro con Yamaha pero lo más importante es que quiero ser más competitivo. He hecho un gran trabajo este invierno y estoy muy contento de probar esta nueva moto. Necesito la potencia de otras motos, pero creo que el equipo ha trabajado duro y estamos enfocados en los test de pretemporada que nos darán gran información".

De las motos del SRT podemos decir que vemos una versión totalmente renovada, principalmente en aspecto ya que los colores han cambiado, sin abandonar su temática. Tal vez lo que más resalta son los grandes alerones que han puesto en la parte delantera de la moto para proporcionar una mayor aerodinámica; las mejoras internas las iremos descubriendo en breves, cuando los pilotos salgan a pista y den todo de sí.