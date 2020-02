Jorge Lorenzo feliz con su decisión de ser piloto probador de Yamaha

La temporada 2019 fue, sin duda, la más difícil para Jorge Lorenzo que, lesión tras lesión, le llevó a retirarse de Moto GP en el Gran Premio de Valencia en noviembre.

Sin embargo, después de anunciar su retirada ya se oían rumores de que volvería a pisar el paddock de Moto GP, además de que el mismo confirmó que no quería alejarse del mundo del motociclismo.

Ahora, regresa triunfante y mucho relajado, sin la presión de las competiciones, a Yamaha como su nuevo piloto probador.

Jorge Lorenzo recordó su época en Ducati y la decisión del equipo de buscar a un piloto para sustituirlo. “Antes de ganar en Mugello con Ducati (en 2018), tuve un momento difícil. No pude obtener los resultados que quería, Ducati quería fichar a otro piloto y tuve que encontrar una solución. Estaba en un buen momento de mi carrera, fui rápido, todavía estaba listo, pero por alguna razón, no pude obtener los resultados y no pude quedarme en Ducati.

Después de esto, Jorge tuvo que buscar otro equipo donde competir y “encontramos la opción de ir a Petronas Yamaha y estaba casi listo para firmar, luego llegó la oportunidad en Honda y no pude decirles que no. Uno de los sueños de cada piloto es competir por Honda al menos una vez en su vida.”

Lamentablemente, las cosas empezaron a ir mal con la lesión de su escafoides. “Las lesiones llegaron a desempeñar un papel importante y se convirtió en un gran desastre. Nunca fui competitivo, nunca obtuve buenos resultados, y especialmente la lesión en Assen me ayudó a tomar una decisión. Sin eso, probablemente me hubiera quedado y lo hubiese intentado otro año más, pero mi forma de pensar cambió y la jubilación se convirtió en un verdadero pensamiento.”

“No fue fácil tomar la decisión, porque no pude devolver la confianza que Honda y Alberto Puig depositaron en mí. Pero también es cierto que otro año como 2019 fue algo que ni Honda ni yo podríamos permitirnos porque los dos somos ganadores, no personas que terminamos 10º o 15º.”, añadió Lorenzo. Además

También tiene una “espinita clavada” de que hubiera pasado si su victoria con Ducati hubiera sido un mes antes de lo que fue, “probablemente no estaríamos aquí hablando”.

Aun así, se considera afortunado y orgulloso de ello. A pesar de esta última temporada, si echa la vista atrás no puede no estar feliz de su carrera.

Cuando el entrevistador le preguntó por el trato con Yamaha Jorge explicó que fue el equipo el que se puso en contacto con él cuando anunció su retirada. “Yamaha vino a mí muy interesada. Parecía el papel perfecto porque soy capaz de hacer lo que amo, y puedo sentirme parte de un proyecto y la sensación de mejorar las cosas, que siempre ha sido agradable”, comenta también que este papel le permite hacer lo que le gusta pero sin la presión que ello conlleva.

Agradece el trato en Ducati y Honda pero en Yamaha tiene el sentimiento familiar que tuvo cuando era el piloto de la escudería además de reencontrarse con su Yamaha M1, según dice Jorge “muy familiar y especialmente perfecta para mi estilo de conducción”.

A la pregunta “¿Estás emocionado de trabajar con Yamaha y especialmente con Fabio Quartararo en 2020?” Jorge tuvo claro que Yamaha ahora mismo es la escudería más fuerte porque con Rossi, Viñales y Quartararo es el único equipo con tres pilotos capaces de ganar. Cree que Yamaha tiene un equipo muy emocionante para el futuro y “Creo que es la primera vez que quiero que alguien aparte de mí gane”, refiriéndose a sus ahora compañeros de Yamaha.

Además remarcó que Fabio es una persona muy risueña y fácil de querer, además de un gran piloto que se vuelve muy eléctrico y energético cuando está en modo carrera.

En cuánto a su relación con Valentino, “ahora estamos más cerca que nunca, tal vez porque nuestro interés común es ver a Yamaha ganar”.

Para finalizar, Lorenzo comentó “Por el momento estoy contento con el papel que tengo porque puedo disfrutar de la vida de una manera que no había hecho en 20 años. Tengo muchas cosas que quiero hacer, otros proyectos y cosas nuevas. Pero en la vida nunca se sabe. Después de Valencia mi decisión de volver a las carreras era del 99% no, y ahora es quizás del 98%. Si ha crecido un 1% en dos meses, tal vez seguirá creciendo en el futuro, pero por ahora es un NO.”, esto nos deja una pequeña esperanza de ver a Jorge en una carrera como wildcar.

Seguiremos muy de cerca los pasos en la carrera deportiva de Jorge y ojalá podamos pronto anunciar su vuelta a las carreras.