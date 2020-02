Valentino Rossi: “Soy bastante rápido”

Después de terminar los Test Oficial de Qatar, Valentino Rossi se podría encontrar un poco disgustado y preocupado por el rendimiento de la nueva M1 por finalizar en la combinada en 12º posición. Pero el italiano ha sabido sacar conclusiones positivas para coger con confianza el primer Gran Premio de la temporada que se celebrará en fin de semana próximo, del 6 al 8 de marzo, en el circuito de Losail.

El 46 tuvo una caída en la segunda curva que le impidió conseguir un buen registro,"hoy estamos un poco preocupados, no por la posición, porque desafortunadamente me he caído con el segundo neumáticos y creo que puedo mejorar el tiempo de vuelta, si no por el ritmo”, pero eso no le hizo quitarse las buenas sensaciones que tiene sobre la M1.

En esta jornada de test Rossi intentó hacer algunos “ long runs” pero sufre de los neumáticos como el año pasado donde se puede ver que no es una muy buena noticia para él.

Ahora que los test ya han terminado solo falta esperar que llegue la primera carrera para comprobar realmente como se siente sobre la M1. “ Me siento bien con la moto, soy bastante rápido, especialmente en las primeras 5-6 vueltas, desafortunadamente no es suficiente para intentar la victoria. En los test de invierno Rins, Viñales y Quartararo han sido muy rápidos, también Franco y Márquez al final. Pero no estamos muy lejos”, sentenció Valentino.

Ver las Yamaha en la cabeza de los tiempos se puede comprobar que tienen potencial y que las motos estan ahí, donde se puede percibir que los problemas pueden venir de los neumáticos.

Así que tendremos que esperar a la primera carrera de la temporada para ver los resultados del italiano después de ser 3 décimas más rápido que en los test de 2019.