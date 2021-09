Elf VDS Racing Team ficha a Tony Arbolino

Tony Arbolino ha firmado un contrato con el Elf VDS Racing Team que les unirá por dos años, a partir de la temporada de 2022, en el Campeonato del Mundo de Moto2.

We are delighted to announce the signing of a two-year contract with Tony Arbolino to compete in the Moto2 World Championship



