Libres 3 GP Países Bajos - Bottas y Hamilton, las sombras de Red Bull

Red Bull ha tenido una semana bastante ocupada tras las declaraciones que tuvo que hacer el piloto local, pero Verstappen ha sabido mantener el tipo tras conseguir nuevamente el primer puesto en la FP3 (1:09,623).

Sin tráfico y sin problema alguno ha sabido llevar una ventaja a sus rivales directos, con la evidente ayuda de Checo Pérez y el alivio de saber que no tendría penalización alguna tras el adelantamiento bajo la última bandera roja de la pasada FP2.

Ha sido un constante tira y afloja entre los competidores. Hamilton ha salido a luchar como siempre, intentando competir en dúo con su compañero de equipo; no obstante, desde que Verstappen ha salido con sus neumáticos medios ha conseguido alcanzar rápidamente el primer puesto. Tanto el finlandés como el británico se han tenido que conformar con la segunda y tercera posición respectivamente.

Fernando Alonso también se ha dejado ver entre los primeros en varias ocasiones, con un buen tiempo ha llegado a mejorar el propio tiempo del actual líder de la clasificación al marcar 1:10,670. El de Alpine vuelve a dejar muy buenas sensaciones en estos entrenamientos, acabando en un firme quinto puesto, la estabilidad de su coche le permitió mejorar después de estar sexto en los dos libres del viernes.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los españoles de la Fórmula 1, debido a que nuestro Carlos Sainz ha sido el decimosexto del día. El español no ha podido regresar a la pista después del fatal accidente en la curva 3, que ha dejado su Ferrari demasiado dañado antes del GP del domingo 5 de septiembre. El equipo técnico todavía no sabía si podría arreglar el auto antes de la competición.

Además del incidente de Sainz, la noticia del día es que Raikkonen ha dado positivo en COVID-19, provocando que muchos de los de su equipo hayan tenido que ser aislados junto al piloto. En su lugar, en estos libres se ha visto correr a Kubica.