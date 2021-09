Yamaha apuesta nuevamente por Crutchlow y Dixon

Estamos a tan solo 6 pruebas de finalizar el Mundial de Motociclismo, si no hay ningún cambio en el calendario.

Fabio Quartararo todavía está en lo más alto, tras su victoria dominante en el circuito de Silverstone, que le dio 65 puntos de ventaja en la clasificación del campeonato. Después de haberse sentido con confianza en todas las pistas del calendario, en lo que va de la temporada, está más preparado para luchar por la mejor posición, nuevamente este fin de semana.

La pista en Alcañiz es conocida como un circuito desafiante. El mejor resultado de `El Diablo´ allí fue su Top 5 en 2019. Sin embargo, está ansioso por cambiar esta estadística el próximo fin de semana, ya que apunta a un lugar en el Podium.

Fabio Quartararo duda pero irá a por ello: “Aragón es probablemente la peor pista del calendario, no para la Yamaha sino para mí. He sido rápido antes allí, obtuve la Pole Position el año pasado, pero nunca he sido realmente consistente. Entonces esto sería una gran cosa para arreglar. Quiero aprender en esa pista y ser consistente allí también”.

Cal Crutchlow volverá a unirse al equipo Yamaha Factory para el GP de esta semana. Dejó el circuito de Silverstone con una sensación positiva y ahora apunta a seguir construyendo sobre el trabajo que ha hecho hasta ahora. Con la puesta a punto de su YZR-M1, ya ajustada a sus especificaciones, quiere saber cómo funcionará en el circuito de Aragón.

El británico ha tenido bastante éxito en Aragón. Crutchlow ha corrido allí en la clase reina once veces y solo terminó fuera del Top 10 en tres ocasiones. El punto culminante de su carrera fue el tercer puesto que anotó en 2014.

Cal Crutchlow detalla: “Disfruté del GP de Silverstone con el Monster Energy Yamaha MotoGP Team. En general, sentí que hicimos un buen trabajo y espero poder dar más vueltas a bordo de la Factory YZR-M1, esta vez en Aragón. No es una pista fácil, pero es una en la que normalmente soy competitivo, por lo que será agradable pilotar allí y seguir contribuyendo al trabajo que hemos hecho hasta ahora”.

Pasamos al equipo Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Valentino Rossi se unirá, una vez más, a Jake Dixon, que sustituye al todavía lesionado, Franco Morbidelli, este fin de semana.

Este será el primer Gran Premio de Valentino, en el circuito de Aragón, desde 2019; después de que se viera obligado a perderse tanto el GP de Aragón como el GP de Teruel, el año pasado, debido a su positivo en Covid19. La pista española es una de las pocas en las que el italiano no ha conseguido ninguna victoria, pero si ha subido al Podium 3 veces desde que el circuito acogió su primera carrera en 2010. `Il Dottore´ espera continuar su progreso y volver al Top 10 cuando se ondee la bandera a cuadros el domingo.

Valentino Rossi comenta: “Me sentí bien con la moto durante todo el GP de Gran Bretaña, especialmente porque en los entrenamientos libres tuvimos uno de los mejores ritmos de nuestra temporada. También tuvimos un buen comienzo de carrera, donde estaba en un lugar en el que podía pelear con los pilotos más rápidos. Tengo la esperanza de que podamos sentir lo mismo este fin de semana, pero Aragón puede ser muy exigente en términos de nivel de agarre durante toda la carrera, especialmente en la parte trasera. Nunca he ganado allí. El trazado de la pista es bueno y es rápido, pero pilotarlo es complicado; tienes que ser especialmente suave en este circuito para ser fuerte al final de la carrera. Veremos qué pasa, sin embargo, tengo muchas ganas de volver allí después de perderme la doble cita el año pasado”.

Este fin de semana volveremos a ver a Jake Dixon en la pista con la Yamaha YZR-M1, mientras continúa sustituyendo a Franco Morbidelli. Después de experimentar su debut en la categoría reina en el GP de casa, el británico tendrá como objetivo continuar progresando en pista, la que lo vio obtener su mejor resultado en Moto2 hasta la fecha. Habiendo terminado así, en 2020 en cuarto lugar, Jake espera poder transferir algo de esta experiencia cuando vuelva a montar en la MotoGP dentro de unos días.

Jake Dixon, con entusiasmo, explica: “Tengo muchas ganas de llegar a Aragón este fin de semana y tener otra oportunidad de pilotar la Yamaha YZR-M1 de nuevo, es simplemente increíble. Me ha hecho muy feliz. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de montar la moto nuevamente, para ver qué puedo hacer. Quiero ver cómo puedo mejorar durante el fin de semana y tratar de cerrar esa brecha con los pilotos de delante. Obviamente son los mejores del mundo, pero tengo un gran equipo a mi alrededor y creo que es posible. Siento que estoy trabajando bien con la moto y creo que daremos un paso más hacia delante este fin de semana”.