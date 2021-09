Rueda de prensa del Gran Premio de Aragón 2021

Los principales protagonistas de MotoGP han comparecido en la rueda de prensa habitual previa al fin de semana de actividad para dar a conocer sus expectativas acerca del Gran Premio.

En este caso estuvieron presentes el líder del campeonato Fabio Quartararo, el actual campeón del mundo Joan Mir y su compañero de equipo Álex Rins, el piloto de Ducati, Jack Miller, el piloto de Honda, Pol Espargaró, i los dos compañeros de Aprilia, Aleix Espargaró i Maverick Viñales.

Fabio Quartararo

El francés llega como líder absoluto a un circuito que él mismo ha descrito como “no mi favorito”, pero al cual llega con “una situación totalmente diferente a la del año pasado, con unas sensaciones muy buenas con la moto”. Quartararo ha asegurado también que va a “hacer el mismo trabajo de siempre y va a tratar de luchar por la mejor posición posible”.

Con respecto al año pasado, el piloto de Yamaha cree que el punto diferencial que ha marcado la diferencia ha sido la constancia: “el año pasado era algo que nos faltaba, íbamos rápido, pero había altibajos. Este año me muestro con mayor regularidad y eso es lo que ha cambiado todo”.

Joan Mir

El vigente campeón del mundo, Joan Mir, que asegura haber perdido “un poco de velocidad respecto al año pasado”, terminó la carrera de Silverstone en novena posición. El piloto de Suzuki ha comentado lo siguiente respecto a la anterior carrera: “fue una lástima porque antes del Gran Premio esperaba más. Durante la carrera tuve algunos problemas y no pude finalizar más adelante, pero por suerte el resto de los aspirantes al campeonato también han cometido errores y también se vieron inmersos en problemas”.

Mir ha asegurado que: “debemos hacer un reseteo y arrancar aquí (Aragón) con buenas sensaciones y ver si somos capaces de volver a encontrar esas buenas sensaciones para luchar por la victoria”.

Jack Miller

El único piloto de Ducati presente en esta rueda de prensa se mostró muy positivo y esperanzado: “estamos en una buena posición para encarar este GP aun que no sabremos nada hasta que salgamos a la pista mañana en el FP1, ya que las condiciones climáticas son distintas respecto al año pasado”.

En la anterior cita, Miller estuvo luchando hasta el final con Aleix Espargaró por la tercera posición del podio: “estuvo bastante bien mostrarme fuerte al final de la carrera porque ya hacia tiempo, demostrar que era capaz de mantener los neumáticos”.

Maverick Viñales

Sin duda, el piloto que más protagonismo se llevó fue el ya expiloto Yamaha, y nuevo piloto Aprilia. Viñales acaparó las preguntas de los periodistas, quiénes estuvieron muy interesados sobre su recién incorporación en Aprilia, y a quien él respondió con una sonrisa en la cara: “me siento muy motivado, con mucha ansia y hambre de iniciar esta historia, estas seis carreras son un regalo que nos permite preparar para el año que viene”.

El piloto de Rosas se ha perdido dos carreras, pero asegura que vuelve en “buen estado de forma” y que se siente “muy positivo después de los test”. Estos test realizados recientemente han hecho que Maverick diera el paso adelante para disputar este GP, pero no para poder contrastar sensaciones: “es muy difícil de decir porque no he tenido tiempo de adaptarme a la moto, dar vueltas será la prioridad”.

Aleix Espargaró

El que es ahora compañero de equipo de Maverick Viñales, Aleix Espargaró, fue quien dio a Aprilia su primer podio en MotoGP en el pasado GP. En relación a este hecho, Aleix se siente confiado y relajado: “el podio fue importante pero lo más importante fue el nivel que hemos ido mostrando en los distintos circuitos en distintas condiciones”.

A partir de ahora, Aleix asegura “mejorar el rendimiento y continuar luchando por el podio”.

Álex Rins

El piloto de Suzuki consiguió un segundo puesto muy luchado en Silverstone: “nos lo merecíamos, tanto mi equipo como yo”. Además, asegura que: “llegamos con confianza, este es un circuito que disfruto muchísimo el trazado, pero ya sabemos que todos los pilotos van muy rápido y el nivel es super alto. Aun así, daremos el cien por cien, eso seguro”.

Pol Espargaró

El piloto de Honda consiguió un merecidísimo podio el anterior Gran Premio. En la rueda de prensa, Pol Espargaró ha asegurado que él “confía en el trabajo arduo para conseguir buenos objetivos” y que “quiere mantener este impulso y ritmo el resto de la temporada”.