Raul Fernández: "Lloré por la mano y los recuerdos de Hugo Millán”

Lo que ha hecho Raúl Fernández este fin de semana podría calificarse como heroicidad. El rookie de tan solo 20 años ha salido a ganar y demostrar que es más fuerte que su dolor, ya que hace una semana estaba pasando por quirófano y siendo operado de su mano derecha por rotura de meñique.

Con el dedo envuelto en hielo al final de la carrera, comentaba a los micrófonos de DAZN su sufrimiento durante la lucha por ser el mejor piloto del fin de semana: "Complicadísimo fin de semana. Ha sido muy dura la carrera, no podía frenar durante las últimas cinco vueltas por el dolor de la mano, no la sentía, aún me tiembla. Solo puedo dar las gracias a todas y cada una de las personas que me han ayudado a estar aquí. Es mi primera victoria en España y es muy especial para mí".

En la salida, Sam Lowes mantuvo la cabeza de carrera y rápidamente consiguió abrir hueco, en tan solo una vuelta había conseguido 6 décimas de distancia. Pero, el madrileño no se conformó y en el tercer giro consiguió adelantar al piloto inglés que tuvo que conformarse con ver la carrera des de la segunda posición. La sorpresa llegó poco después. A falta de 9 vueltas, el inglés, forzando el ritmo para seguir a Fernández, se fue al suelo en la curva 7. Esto ha ayudado a Raúl a ir más tranquilo y confiado: "Me ha venido muy bien que se haya caído Sam (Lowes) y tener una ventaja muy grande porque las últimas vueltas me dolía mucho la mano. Pero sabíamos a lo que veníamos, a sufrir. Hace siete días estaba metido en un quirófano y ni siquiera sabía si podía venir a correr.“

Al vencedor le ha acompañado en el podium su compañero de equipo Remy Gardner y Augusto Fernández. Con este podium, el Red Bull KTM Ajo se convierte en el ganador matemático del Campeonato Mundial por equipos.

Así de emocionados publicaban este post en Twitter e Instagram des del equipo, agradeciendo a sus pilotos el esfuerzo para conseguir esta victoria.

Las declaraciones del vencedor

Raúl, en sus declaraciones, tenía muy claro a quien tenía que agradecer esta victoria: “No tengo palabras de agradecimiento al Doctor Mir, a todo su equipo, a la clínica móvil, Alpinestars... toda esta gente que ha puesto un granito de arena para que yo estuviera aquí.” Proseguía con la emoción de haber ganado por primera vez una carrera en su país: “España, Aragón, el público, cómo ha sido todo.”

También, sabía a quién dedicarle esta victoria: “Es un fin de semana muy especial, con la familia de Hugo -fallecido en este mismo circuito dos meses atrás- que ha estado aquí. Esto es por ellos, un resultado como el que se merecía 'Huguito', que no se merecía acabar así, sino como hemos acabado nosotros, aquí arriba. Va para todos ellos. Lo conocíamos desde pequeñitos. Habíamos crecido juntos todos en la Cuna de Campeones. Es para él. En la vuelta de honor lloré por la mano, por la gente, por los recuerdos de Hugo".

A Raúl solamente le quedan dos victorias para igualar al mejor rookie de la historia. Marc Márquez en su primer año, consiguió siete victorias y Raúl le sigue muy de cerca, ¡ya ha conseguido cinco! Convirtiendose así en el segundo mejor rookie de la historia.

Durante las declaraciones, bromaba con que ese podía ser su objetivo y, se encuentra muy cerca de poder hacerlo realidad.