GP de Aragón de Moto3, La carrera de los "casi"

Comenzaba el domingo de carreras con la categoría más madrugadora, Moto3, en el GP de Aragón donde no se esperaban sorpresas en cuanto al clima se refería.

Gran arrancada cuando el semáforo se apagó, muy al estilo Moto3, donde gran cantidad de pilotos se reunían en la primera curva con la finalidad de conseguir esa primera posición tan ansiada; posición conseguida por Darryn Binder. Sin embargo, pronto comenzaría ese baile de posiciones al que tan acostumbrados nos tienen en esta categoría: Binder, Acosta, García, Guevara, Antonelli… Gran cantidad de pilotos han pasado por la primera posición en las 19 vueltas que ha durado la carrera.

Pero uno de los pilotos que más tiempo ha estado liderando ha sido Deniz Öncu, y es que el turco se ha quedado a las puertas de hacerse con su primera victoria mundialista tras una maravillosa actuación en el GP de Aragón, donde ha sabido frenar a sus rivales cuando éstos se le acercaban, amenazantes con arrebatarle esa cabeza de carrera que, desgraciadamente y en las últimas vueltas, no ha podido defender como a él le hubiera gustado.

Las vueltas iban pasando y los desaparecidos Pedro Acosta e Izan Guevara iban haciendo acto de presencia; desaparecidos ya que, pese al gran potencial que tienen, se vieron obligados a salir en posiciones muy retrasadas a consecuencia de una mala clasificación. Guevara ha sido uno de los pilotos que mejor ritmo han marcado no sólo durante la carrera, sino durante todo el fin de semana, bajando de esos 59 medios en los que la mayoría de la parrilla han estado durante toda la carrera, estando muy lejos de los 57 medios que se llegaron a marcar el año pasado.

Si algo hemos de destacar es la batalla particular que Acosta y García tienen entre manos; una batalla personal que se ha saldado con los dos pilotos por los suelos. Primeramente Acosta en las últimas vueltas de la carrera al ver que estaba bastante lejos de la cabeza de carrera y que tenía el potencial para acercarse a esa posición y después Sergio García en la última vuelta rodando en posición de podio, probablemente porque este no tenía conocimiento de la caída del actual líder del mundial y, por lo tanto, quería arriesgar todo lo que estuviese en su mano para conseguir recortarle algún que otro punto, cuando verdaderamente ya le había recortado hasta quedarse a 30 puntos de diferencia; una diferencia que finalmente no se ha podido cumplir.

La última vuelta ha sido impresionante, al más puro estilo Moto3: adelantamientos, toques, caídas… ha habido de todo; de todo por conseguir un lugar en el podio. Finalmente ha sido Dennis Foggia el piloto que ha conseguido llevarse la victoria del GP de Aragón, siendo esta la tercera de la temporada. Tras él, han acabado Öncu y Sasaki, con Izan Guevara en una cuarta posición que le ha dejado prácticamente con la miel en los labios, a la espera de la próxima carrera en la que pueda demostrar cuál es su potencial.

Como vemos, la primera carrera del día ha sido de lo más interesante y emocionante. Veremos a continuación qué nos deparan las demás categorías.