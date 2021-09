Bagnaia se impone a Márquez para conseguir su primera victoria

Hoy en el GP de Aragón, hemos podido ver de nuevo al Marc Márquez del que estábamos acostumbrados, esta posiblemente ha sido su mejor carrera –aún sin haber ganado- en lo que va de la temporada 2021. Pero, aunque Marc ha luchado con todo, se ha topado con la fuerza del italiano 'Pecco' Bagnaia en la batalla por el triunfo en el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Franceso Bagnaia (Pecco) venía con muchas ganas tras el falloen la anterior cita, un error de neumáticos que le llevó a la decimocuarta posición. Pero, tenía claro que no podía pasar de nuevo por lo mismo. Bagnaia se ha posicionado en la primera posición prácticamente desde que se apagó el semáforo rojo y su mayor rival en esta carrera, Marc Márquez, no se ha separado de él desde atrás, en la segunda posición.

El piloto de Ducati ha demostrado una confianza ciega en sus posibilidades y ha defendido con éxito todos los ataques del piloto del Repsol Honda para así, lograr su primera victoria en Moto GP.

La carrera arrancó con una buenísima salida de Bagnaia, que mantuvo la primera plaza ya que salía desde la pole position, y también de Marc Márquez, que remontó desde la segunda fila de la parrilla en cuarta posición a la segunda. En la primera vuelta, Álex Márquez se iba al suelo y se quedaba fuera de carrera en un circuito en el que el año pasado subió al podio.

El ritmo de carrera fue rápido des del principio, y eso permitió que des del principio se pudiera ver claramente la situación: Bagnaia iba muy decidido a marcar la pauta y Márquez se enganchó a su rueda. Ambos intentaron abrir hueco respecto a Miller, Aleix Espargaró, Mir y Martín, que cerraban en ese orden el grupo delantero. Lo consiguieron.

Fabio Quartararo fue bajando posiciones en las primeras vueltas, llegando a posicionarse el séptimo y perdiendo contacto con el grupo de delante. Después, Iker Lecuona y Brad Binder le superaron, haciéndole bajar a la novena posición y dejando entrever que el francés no estaba en su mejor carrera y batallaba consigo mismo para minimizar daños en la clasificación general.

Por delante, Bagnaia y Márquez conseguían abrir hueco manteniéndose en 1:48 –medios y bajos-, mientras el resto no aguantaban este ritmo e iban bajándolo, por la caída del rendimiento de los neumáticos. Esto favoreció a los protagonistas que conseguían escaparse y librarse de la presión del grupo trasero.

En este segundo grupo, Jack Miller era el que dominaba y parecía que podía conseguir el tercer puesto y subir al podio, pero un error abriéndose demasiado hizo que Aleix Espargaró y Joan Mir le adelantaran y tuviera que seguir desde quinta posición. Poco después, Joan Mir consiguió adelantar también a Aleix Espargaró para afianzarse con el podio. Poco después, pudo abrir hueco, pero su desventaja con los primeros pilotos era de 3.5 segundos. Era prácticamente imposible llegar.

La situación por delante parecía que era inamovible, Pecco llevó durante toda la carrera el peso de ser la cabeza de carrera y Marc, pegado a él, no parecía que quisiera intentar un ataque para superarlo. Las vueltas se consumían y Pecco continuaba haciendo una carrera impecable, sin errores y sin dar opciones a Márquez ya que tenía un ritmo muy elevado. Pero, como nos tenía acostumbrados en 2019, el piloto de Cervera enseñó sus cartas. Estudió al de Ducati durante 20 vueltas, sin rechistar, sin relucir, pero sin dejarlo escapar y a tres para el final empezó a atacar. El final de carrera ha sido apoteósico.

Final de carrera de infarto

Y ahí empezada “el juego”. Márquez empezaba con dos intentos en la curva 5 y en la 14, pero Pecco le devolvió en ambos casos el adelantamiento, no le dejaba hacerse con la primera posición. Sabía que si lo conseguía, después sería muy complicado pasar al ocho veces Campeón del Mundo. A dos vueltas para el final, Marc volvía a intentarlo en las mismas curvas, quizás es donde más seguro y tranquilo se sentía el piloto de Honda, pero Bagnaia le devolvía los adelantamientos. La defensa de Pecco por su primera posición fue espectacular.

Llegó la útlima vuelta. Marc dio el máximo para hacerse con la victoria y cambió los puntos de adelantamiento, probando también en la curva 1 además de en la 5, pero el resultado volvió a ser el mismo que en las anteriores maniobras: Pecco quería su primera victoria en Moto GP y no iba a dejar que Marc se la arrebatara. Aún sin rendirse, Marc Márquez se guardó un as bajo la manga para la vuelta 11, pero entró muy largo y no pudo seguir luchando por la primera posición.

DAZN ha publicado este vídeo en Twitter donde podemos ver los adelantamientos de infarto, la batalla por ser el campeón. Las ganas de ambos eran tantas, que no querían dejar de pelear por ello. Marc luchaba y Pecco se defendía, de inmejorable manera.



Finalmente, Pecco Bagnaia terminaba la carrera en primera posición, consiguiendo así su primera victoria en Moto GP tras una carrera perfecta y una batalla preciosa con Marc Marquez, que terminaba segundo. El podio lo completó Joan Mir, que consiguió contener a Aleix Espargaró quién la carrera anterior consiguió el primer podio para Aprilia y su segundo podio personal. Cerraba el grupo Jack Miller en quinta posición.

Aunque no contento, Fabio Quartararo ha finalizado en octava posición por detrás de Brad Binder séptimo y Enea Bastianini en sexta posición. Por detrás, Jorge Martín que no pudo mantener el ritmo del grupo de cabeza de carrera terminó en novena posición.

Tras esta carrera, Fabio Quartararo sigue liderando la clasificación general pero con una menor distancia después de este fin de semana, donde su mayor rival ha sifo el primer clasificado: Pecco Bagnaia que hoy ha sumado 25 puntos y le tocará seguir luchando para conseguir rebajar la distancia de 53 puntos. Cierra el top 3 Joan Mir a 57 puntos.